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Державні установи Китаю повністю відмовляться від комп'ютерів з американськими чіпами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Державні установи Китаю повністю відмовляться від комп'ютерів з американськими чіпами
Китай заблокує використання чіпів Intel і AMD на комп'ютерах у державних установах
фото із відкритих джерел

Financial Times: держструктури Китаю відмовляться від комп'ютерів із чіпами Intel та AMD

Китай до 2027 року повністю відмовиться від використання у держструктурах комп'ютерів та іншого обладнання з чіпами виробництва американських компаній Intel та AMD. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на розпорядження Міністерства промисловості та інформатизації КНР. Згідно з документом, держустанови країни також відмовляться від використання операційної системи Windows та іншого іноземного програмного забезпечення на користь вітчизняних аналогів.

«Ми замінюємо старі комп'ютери із іноземними чіпами. Після цієї закупівлі практично кожен в офісі матиме китайський комп'ютер. Старі ПК, які у нас залишилися із системами Windows, все ще можна використовувати у певних ситуаціях», – розповів Лао Чжанчен, який відповідає за закупівлю 16 повністю імпортозаміщених комп'ютерів для транспортного бюро міста Шаосін.

Financial Times зазначає, що у 2023 році Китай був найбільшим ринком Intel, забезпечивши 27% від загального обсягу продажів у $54 млрд. Також частку Китаю припало 15% продажів AMD у $23 млрд.

Китайський центр оцінки безпеки інформаційних технологій у грудні опублікував перший список «безпечних та надійних» процесорів та ОС, усі – виробництва КНР. Серед 18 схвалених чіпів була продукція Huawei та групи Phytium, що підтримується державою, обидві компанії знаходяться в експортному чорному списку США.

Видання зазначає, що китайські виробники процесорів використовують суміш архітектур Intel x86, ARM із вітчизняними. У цьому операційні системи створено з урахуванням Linux з відкритим вихідним кодом.

До слова, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. Про це повідомляє Bloomberg.Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями.

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Теги: росія США санкції Китай технології Huawei

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