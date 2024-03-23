Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Послаблення західної солідарності може сприяти підвищенню загального страху і посилення російської агресії. Про це заявив директор Фінського Інституту міжнародних відносин Міка Аалтола під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найгірше, що може статися зараз – це послаблення західної солідарності, що сприятиме підвищенню страху», – сказав він.

«Якщо росіяни відчують страх, вони тільки посилюватимуть агресію», – додав директор Фінського інституту міжнародних відносин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, якщо не допомогти Україні зараз, за 5-10 років можна буде побачити регіональну війну в Європі, яка може перерости у ще більшу.

«Тому підтримувати Україну треба без зайвих слів, закликів і гасел. Треба збільшувати також і свої оборонні ресурси», – додав Міка Ааалтола.

В свою чергу, старший заступник декана із студій лідерства, професор імені Лестера Кроуна Єльської школи управління Джеффрі Зонненфельд заявив, що Росія попри санкції продовжує отримувати великі прибутки від продажу своїх енергоресурсів і корисних копалин.

Він зазначив, що прогнози МВФ свідчать про зростання економіки Росії, але це штучний процес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми маємо справу з економікою, що працює на рівні 65-75% державного управління. Путін тримає економіку в ручному режимі, він розбирає стільці і кидає їх у пічку, щоб було більше тепла», – зазначив Зонненфельд, описуючи природу зростання російської економіки.

Втім, за його словами, в Росії все ще лишаються сектори, які надають надприбутки російському бюджету.

Зокрема, за останній рік Росія отримала 60 млрд доларів чистого доходу від металургійної галузі.

«Чи може світ з цим змиритися? Світ має забезпечити виконання санкцій», – наголосив Джеффрі Зонненфельд.

Також висловився старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики Джеймс Шерр. За його словами, існування незалежної суверенної України становить загрозу системі координат, в якій живе Росія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт зазначив, що треба розуміти дві речі. Перша – Росія і колективний Захід живуть у різних світах.

«Найбільшою перешкодою в останні роки для Росії, щоб реалізувати свої інтереси в такій системі, було якраз існування незалежної суверенної України», – наголосив Джеймс Шерр.

Експерт зазначив, що другий чинник, важливий для росіян – нав'язати ворогу свого волю, і якщо ворог не проявляє волю, то росіяни його не поважають.

«Якщо Україна програє цю війну, а Захід стоятиме осторонь і дозволить, щоб Україна програла війну, то небезпека більшої війни значно підвищиться», – резюмував Джеймс Шерр.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».