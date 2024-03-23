Головна Новини
search button user button menu button

Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Джеймс Шерр, Міка Аалтола та Джеффрі Зонненфельд
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Послаблення західної солідарності може сприяти підвищенню загального страху і посилення російської агресії. Про це заявив директор Фінського Інституту міжнародних відносин Міка Аалтола під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Найгірше, що може статися зараз – це послаблення західної солідарності, що сприятиме підвищенню страху», – сказав він.

«Якщо росіяни відчують страх, вони тільки посилюватимуть агресію», – додав директор Фінського інституту міжнародних відносин.

На його думку, якщо не допомогти Україні зараз, за 5-10 років можна буде побачити регіональну війну в Європі, яка може перерости у ще більшу.

«Тому підтримувати Україну треба без зайвих слів, закликів і гасел. Треба збільшувати також і свої оборонні ресурси», – додав Міка Ааалтола.

В свою чергу, старший заступник декана із студій лідерства, професор імені Лестера Кроуна Єльської школи управління Джеффрі Зонненфельд заявив, що Росія попри санкції продовжує отримувати великі прибутки від продажу своїх енергоресурсів і корисних копалин.

Він зазначив, що прогнози МВФ свідчать про зростання економіки Росії, але це штучний процес.

«Ми маємо справу з економікою, що працює на рівні 65-75% державного управління. Путін тримає економіку в ручному режимі, він розбирає стільці і кидає їх у пічку, щоб було більше тепла», – зазначив Зонненфельд, описуючи природу зростання російської економіки.

Втім, за його словами, в Росії все ще лишаються сектори, які надають надприбутки російському бюджету.

Зокрема, за останній рік Росія отримала 60 млрд доларів чистого доходу від металургійної галузі.

«Чи може світ з цим змиритися? Світ має забезпечити виконання санкцій», – наголосив Джеффрі Зонненфельд.

Також висловився старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики Джеймс Шерр. За його словами, існування незалежної суверенної України становить загрозу системі координат, в якій живе Росія.

Експерт зазначив, що треба розуміти дві речі. Перша – Росія і колективний Захід живуть у різних світах.

«Найбільшою перешкодою в останні роки для Росії, щоб реалізувати свої інтереси в такій системі, було якраз існування незалежної суверенної України», – наголосив Джеймс Шерр.

Експерт зазначив, що другий чинник, важливий для росіян – нав'язати ворогу свого волю, і якщо ворог не проявляє волю, то росіяни його не поважають.

«Якщо Україна програє цю війну, а Захід стоятиме осторонь і дозволить, щоб Україна програла війну, то небезпека більшої війни значно підвищиться», – резюмував Джеймс Шерр.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Читайте також: 
Теги: росія санкції війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти
Росія звела військовий порт на окупованій частині Грузії для атак по Україні (відео)
20 березня, 15:10
Трамп поглузував із Зеленського
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
17 березня, 11:47
Такі ракети низької якості та мають недосконалу систему управління
Скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні: дані Генпрокуратури
14 березня, 21:47
13 березня близько 20:00 роботи були тимчасово призупинені
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
14 березня, 10:49
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
8 березня, 21:27
Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях
8 березня, 07:10
Конеченков зазначив, що вирішення проблеми боргів – це запорука розвитку галузі енергетики і зеленої енергетики зокрема
Вся галузь енергетики потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи – інвестори
7 березня, 16:35
Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік: «Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки»
Конгрес може почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера
7 березня, 11:42
Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
27 лютого, 17:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
27K
У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували
23K
Чи можна знищити ракетами ДніпроГЕС та які можливі наслідки підриву дамби
16K
Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься
12K
Стала відома кількість загиблих внаслідок теракту під Москвою
9652
Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі

Новини

В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Сьогодні, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Сьогодні, 14:47
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
Сьогодні, 13:18
Заходу треба готуватися до довгої війни з путінською Росією – експерти
Сьогодні, 12:54
Якщо Трамп переможе, що чекає Україну – прогноз американських експертів
Сьогодні, 12:02
Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США
Сьогодні, 11:11

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua