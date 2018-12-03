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    «Десна» - найефективніша команда Прем'єр-ліги за відсотком володіння м'ячем

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    Стиль команди цілком базується на принципі контролю м&rsquo;яча - «Десна» - найефективніша команда Прем'єр-ліги за відсотком володіння м'ячем
    Стиль команди цілком базується на принципі контролю м’яча
    Фото: ФК Десна

    Загальна цифра Прем'єр-ліги України - 54%.

    242-й «тижневий звіт» Міжнародного центра спортивних досліджень зі Швейцарії, як і попередній, базується на статистиці системи InStat, будучи присвячений коефіцієнту «ефективного часу гри».

    Під цим терміном швейцарські аналітики розуміють ось що: «Відсоток хвилин, коли м’яч у грі», інформує прес-служба УПЛ.

    У контексті Старого Світу найвищий показник має елітний дивізіон Чемпіонату Швеції (60,4%), а найнижчий - португальська Ліга (50,9%).

    Цифра Прем'єр-ліги України - 54%.

    Що найцікавіше, серед українських команд за коефіцієнтом «ефективного часу гри» лідирує «Десна» - 57,2%, натомість найнижча цифра у «Чорноморця» - 51,3%.

    Показник команди Олександра Рябоконя віддзеркалює ігровий стиль команди, який цілком базується на принципі контролю м’яча.

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