«Десна» розгромила «Зірку» та слідом за «Полтавою» пробилася в Прем’єр-лігу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Десна» - «Зірка»

Кропивницька команда, в свою чергу, залишає вищу лігу

У перехідному домашньому матчі чернігівська команда впевнено перемогла «Зірку» та вийшла до Прем'єр-ліги.

У першому матчі команди розписали бойову нічию, що за умов матчу-відповіді у Чернігівоі грало на руку «Десні». Крім того, «Зірка» здивувала стартовим складом, який був далеким від бойового - місця в основі не знайшлося ні Цюпі, ні Драчнеку, ні Полегенько, ні непогано зарекомендувавших себе у Кропивницькому Ямполю та Петрву.

«Десн»а захопила ініціативу з перших хвилин. Філіппов, Арвеладзе, Мостовий та Волков раз за разом перегравали своїх візаві та входили у штрафний, що, зрештою, завершилось пенальті на 24-й хвилині - Гедж зачепив Волкова у власному штрафному. Втім, Артем Фаворов з точки влучив штангу, залишивши «Зірці» шанси.

Кропинвничани шанс не використали. Вони грали абсолютно інертно без будь-яких моментів. Поодинокі спроби Кондракова зачепитися за м'яч завершувались або неточними пасами, або відсутністю підтримки. «Десна», в свою чергу, створювала момент за моментом, забивши наприкінці другого тайму: Денис Фаворов розігнав позиційну атаку, обігрався з Волковим і замкнув його простріл з району 11-метрової позначки.

Другий тайм почався рівно так само, як і перший. Навіть склад «Зірки» послабився - Чичикова змінив Сьомка. «Десна» відразу пішла у атаку, кілька разів пробила неточно, а на 52-й подвоїла свою перевагу: Волков протягнув м'яч вздовж штрафного та віддав Арвеладзе, який хитнув захисника та потужно пробив у нижній ближній кут - 2:0.

«Зірка» ніяк не відреагувала на такий розвиток подій. Весь другий тайм вона провела так, ніби й не хотіла залишатись в УПЛ, що на фоні новин про фінансові проблеми команди не здається дуже дивним. «Десна» грала активно та яскраво, забивши ще тричі: на 52-й Волков асистував на Арвеладзе, який пробив точно у ближній; на 63-й уже сам Волков пробив між ніг Льопки, а на 87-й Арвеладзе удром зі штрафного встановив остаточний рахунок - 4:0.

Таким чином, «Десна» перемогла «Зірку» й вийшла в УПЛ! Кропивницька команда, в свою чергу, залишає вищу лігу й у наступному сезоні, за нормальних умов, зіграє у Першій лізі.

Нагадаємо, що «Полтава» здолала «Чорноморець» та вийшла в українську Прем'єр-лігу.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

Другий матч вибування

«Десна» - «Зірка» - 4:0

Голи: Фаворов(38), Арвеладзе(52, 88), Волков(64)

Перший матч – 1:1

Джерело: Футбол 24