«Десна» шокуючою перемогою у Львові повернулася в трійку лідерів (відео)



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«Десна» впевнено перемогла у Львові Фейсбук

Чернігівці здобули вже сьому перемогу в чемпіонаті України

«Львів» - «Десна» (Чернігів) – 1:4

Голи: 0:1 – Денис Фаворов (2). 0:2 – Хльобас (9). 0:3 – Дегтярьов (41). 0:4 – Хльобас (46). 1:4 – Пернамбуко (61)

«Львів»: Сарнавський, Борзенко, Квасний (Богунов, 48), Гончар, Братков, Насонов, Реннан, Пернамбуко, Шина (Зубков, 62), Приймак, Алваро. Тренер – Володимир Мазяр.

«Десна»: Паст, Фаворов Д., Огиря, Калитвинцев (Старенький, 79), Хльобас, Гитченко, Фаворов А., Конопля, Імєреков, Западня, Дегтярьов (Картушов, 67). Тренер – Олександр Рябоконь.

Попередження: Алваро (39), Реннан (56, 81), Богунов (64) – Конопля (20)

Вилучення: Реннан (81)

Судді: Козик – Дебенко, Оганесян, Труханов.

27 жовтня. Львів. Стадіон «Україна»

З перших секунд перебіг подій на полі стадіону «Україна» шокував господарів. У першій атаці гостей м’яч після прострілу Хльобаса влучив у руку Насонова. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Денис Фаворов.

А вже за сім хвилин сам Хльобас, про якого забули захисники, подвоїв перевагу «Десни».

Наприкінці першої половини Дегтярьов довів перевагу чернігівців до розгромної.

Початок другого тайму став таким же шокуючим. Хльобас забив свій другий м’яч.

Господарі спромоглися лише сквитати один гол. Та коли Реннан дочасно залишив поле на 81-й хвилині, остаточні сумніви в підсумку поєдинку було знято.

«Десна» повернулася до трійки лідерів чемпіонату України. Принаймні до результату матчу «Динамо» - «Карпати» чернігівці піднялися на другу сходинку.

У наступному турі «Львів» грає 3 листопада у Києві проти «Динамо». «Десна» днем раніше гратиме в Полтаві.