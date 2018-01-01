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    «Десна» відправилася на зимовий збір до Туреччини

    До Туреччини разом з командою відправилися чотири новачки
    В ніч з 2-го на 3 лютого чернігівська «Десна» вилетіла до Туреччини, де проведе другий навчально-тренувальний збір. Команда прибуде в місто Сіде, де і буде готуватися до другої частини сезону 2017/2018. Вже вечером тренерський штаб сіверян проведе перше тренування на закордонному зборі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Варто
    • Сьогодні, 16:55
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    ФК&nbsp;&laquo;Десна&raquo;
    ФК «Десна»

    До Туреччини разом з командою відправилися чотири новачки

    В ніч з 2-го на 3 лютого чернігівська «Десна» вилетіла до Туреччини, де проведе другий навчально-тренувальний збір.

    Команда прибуде в місто Сіде, де і буде готуватися до другої частини сезону 2017/2018. Вже вечером тренерський штаб сіверян проведе перше тренування на закордонному зборі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Варто зазначити, що до Туреччини відправилися чотири новачки – Владислав Огіря, Віталій Єрмаков, Ігор Литовка та Артем Фаворов, а також декілька потенційних гравців, які вже незабаром можуть підписати контракт з клубом.

    Продовжує підготовку до весняної частини сезону і Леван Арвеладзе, який наступний сезон проведе в складі учасника Ліги Європи – луганська «Зоря» запросила півзахисника до свого складу.

    А от Олег Шевченко та Вадим Бовтрук найближчі півроку проведуть в оренді в одному з клубів Другої ліги. Вже найближчим часом буде відомий графік контрольних матчів, які «Десна» проведе в Туреччині. Команда пробуде на зборах до 24 лютого.

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