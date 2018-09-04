«Динамівець» Беньямін Вербич – найкращий гравець Прем'єр-ліги у серпні
-
Розсилка
За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став півзахисник «Динамо»
У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у серпні: 3-й тур – Беньямін Вербич («Динамо»), 4-й тур – Марлос («Шахтар»), 5-й тур – Віктор Циганков («Динамо»), 6-й тур – Жуніор Мораес («Шахтар»).
А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні, інформує офіційний сайт УПЛ.
Ними стали Євген Банада («Олександрія»), Сергій Гринь («Арсенал-Київ»), Денис Безбородько («Десна»), Сергій Літовченко («Чорноморець»).
Після визначення восьми номінантів, уболівальники та всі охочі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у серпні, на офіційному сайті УПЛ – upl.ua.
Усього у голосуванні взяло участь близько 4000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Беньямін Вербич – 51% голосів;
Сергій Літовченко – 15%;
Жуніор Мораес – 13%;
Євген Банада – 7%;
Денис Безбородько – 7%;
Марлос – 5%;
Віктор Циганков – 2%;
Сергій Гринь – 0%.