«Динамівець» Беньямін Вербич – найкращий гравець Прем'єр-ліги у серпні



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За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став півзахисник «Динамо»

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у серпні: 3-й тур – Беньямін Вербич («Динамо»), 4-й тур – Марлос («Шахтар»), 5-й тур – Віктор Циганков («Динамо»), 6-й тур – Жуніор Мораес («Шахтар»).

А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні, інформує офіційний сайт УПЛ.

Ними стали Євген Банада («Олександрія»), Сергій Гринь («Арсенал-Київ»), Денис Безбородько («Десна»), Сергій Літовченко («Чорноморець»).

Після визначення восьми номінантів, уболівальники та всі охочі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у серпні, на офіційному сайті УПЛ – upl.ua.

Усього у голосуванні взяло участь близько 4000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Беньямін Вербич – 51% голосів;

Сергій Літовченко – 15%;

Жуніор Мораес – 13%;

Євген Банада – 7%;

Денис Безбородько – 7%;

Марлос – 5%;

Віктор Циганков – 2%;

Сергій Гринь – 0%.