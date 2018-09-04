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    «Динамівець» Беньямін Вербич – найкращий гравець Прем'єр-ліги у серпні

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    «Динамівець» Беньямін Вербич – найкращий гравець Прем'єр-ліги у серпні

    За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став півзахисник «Динамо»

    У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у серпні: 3-й тур – Беньямін Вербич («Динамо»), 4-й тур – Марлос («Шахтар»), 5-й тур – Віктор Циганков («Динамо»), 6-й тур – Жуніор Мораес («Шахтар»).

    А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні, інформує офіційний сайт УПЛ.

    Ними стали Євген Банада («Олександрія»), Сергій Гринь («Арсенал-Київ»), Денис Безбородько («Десна»), Сергій Літовченко («Чорноморець»).

    Після визначення восьми номінантів, уболівальники та всі охочі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у серпні, на офіційному сайті УПЛ – upl.ua.

    Усього у голосуванні взяло участь близько 4000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

    Беньямін Вербич – 51% голосів;

    Сергій Літовченко – 15%;

    Жуніор Мораес – 13%;

    Євген Банада – 7%;

    Денис Безбородько – 7%;

    Марлос – 5%;

    Віктор Циганков – 2%;

    Сергій Гринь – 0%.

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