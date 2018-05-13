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    «Динамо» Брест з Мілевським перемогло «Вітебськ»

    • Сьогодні, 10:46
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    Артем Мілевський. Фото: 1927.kiev.ua
    Артем Мілевський. Фото: 1927.kiev.ua

    Після 7 турів «Динамо» Брест має в активі 9 очок та перебуває на 7 місці

    «Динамо» Брест Артема Мілевського здобуло перемогу в 7 турі чемпіонату Білорусі.

    Форвард «Динамо» Брест Артем Мілевський провів на полі 78 хвилин, проте результативними діями не відзначився.

    Втім, більш вдало діяли партнери Артема, завдяки чому «Динамо» Брест перемогло з рахунком 3:1.

    Після 7 турів «Динамо» Брест має в активі 9 очок та перебуває на 7 місці, «Вітебськ» із 11 балами зайняв 5 сходинку.

    Нагадаємо, що Артем Мілевський хотів би очолити київське «Динамо».

    Чемпіонат Білорусі

    7-ий тур

    «Динамо» Брест – «Вітебськ» – 3:1

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський
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