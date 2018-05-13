«Динамо» Брест з Мілевським перемогло «Вітебськ»
- Сьогодні, 10:46
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Артем Мілевський. Фото: 1927.kiev.ua
Після 7 турів «Динамо» Брест має в активі 9 очок та перебуває на 7 місці
«Динамо» Брест Артема Мілевського здобуло перемогу в 7 турі чемпіонату Білорусі.
Форвард «Динамо» Брест Артем Мілевський провів на полі 78 хвилин, проте результативними діями не відзначився.
Втім, більш вдало діяли партнери Артема, завдяки чому «Динамо» Брест перемогло з рахунком 3:1.
Після 7 турів «Динамо» Брест має в активі 9 очок та перебуває на 7 місці, «Вітебськ» із 11 балами зайняв 5 сходинку.
Нагадаємо, що Артем Мілевський хотів би очолити київське «Динамо».
Чемпіонат Білорусі
7-ий тур
«Динамо» Брест – «Вітебськ» – 3:1
Джерело: Футбол 24