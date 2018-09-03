«Динамо» дозаявило Дуелунда та ще трьох новачків, Вакулко виступатиме за «Арсенал»



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Міккель Дуелунд. Фото ФК «Динамо»

Команди УПЛ поповнилися деякими виконавцями

У понеділок, 3 вересня, відразу кілька клубів української Прем’єр-ліги поповнили свої склади новими футболістами.

Про це повідомляється на офіційному сайт УПЛ.

Зокрема, київське «Динамо» дозаявило нападників Владислава Ваната та Руслана Скидана, а також півзахисників Микиту Ісадченка та Міккеля Дуелунда.

Хавбек Кирило Дришлюк виступатиме за ФК «Олександрія». Захисник Богдан Старченко та півзахисник Артур Ульяницький потрапили у заявку ФК «Маріуполь» на сезон.

За ФК «Львів» на офіційній основі виступатимуть захисник Юрій Путраш, нападник Сергій Петров і півзахисник Остап Шпак.

Молодих футболістів дозаявили донецький «Олімпік» і київський «Арсенал». Зокрема, за столичну команду гратимуть Юрій Вакулко та Максим Прядун, а також італієць Н'чеде Масімо Віро Го.

20-річний Вакулко вже встиг пограти у Прем'єр-лізі за ФК «Дніпро», а Прядун виступав за «Зірку».