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    «Динамо» дозаявило Дуелунда та ще трьох новачків, Вакулко виступатиме за «Арсенал»

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    Міккель Дуелунд. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» дозаявило Дуелунда та ще трьох новачків, Вакулко виступатиме за «Арсенал»
    Міккель Дуелунд. Фото ФК «Динамо»

    Команди УПЛ поповнилися деякими виконавцями

    У понеділок, 3 вересня, відразу кілька клубів української Прем’єр-ліги поповнили свої склади новими футболістами.

    Про це повідомляється на офіційному сайт УПЛ.

    Зокрема, київське «Динамо» дозаявило нападників Владислава Ваната та Руслана Скидана, а також півзахисників Микиту Ісадченка та Міккеля Дуелунда.

    Хавбек Кирило Дришлюк виступатиме за ФК «Олександрія». Захисник Богдан Старченко та півзахисник Артур Ульяницький потрапили у заявку ФК «Маріуполь» на сезон.

    За ФК «Львів» на офіційній основі виступатимуть захисник Юрій Путраш, нападник Сергій Петров і півзахисник Остап Шпак.

    Молодих футболістів дозаявили донецький «Олімпік» і київський «Арсенал». Зокрема, за столичну команду гратимуть Юрій Вакулко та Максим Прядун, а також італієць Н'чеде Масімо Віро Го.

    20-річний Вакулко вже встиг пограти у Прем'єр-лізі за ФК «Дніпро», а Прядун виступав за «Зірку».

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