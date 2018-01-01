«Динамо» хотіло купити хавбека «Фламенго», але клуби не зійшлися в ціні
- Сьогодні, 14:16
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Лукас Пакета. Фото: Getty Images
Бразильський клуб вимагав за гравця 30 мільйонів євро
«Динамо» намагалося купити півзахисника «Фламенго» Лукаса Пакету.
Про це повідомляє Lance.
Київський клуб готовий був заплатити значну суму за 20-річного бразильця, але «Фламенго» вона не влаштувала.
Бразильський клуб зажадав 30 мільйонів євро.
«Фламенго» на даний момент не має потреби у фінансах і особисто зацікавлений у футболістові.
Тим більше, першочергове право викупу Пакети, відповідно до пункту в договорі про перехід голкіпера Дієго Алвеса у «Фламенго», належить «Валенсії».
Футболіст пов'язаний контрактом з «Фламенго» до грудня 2020 року.
Джерело: ua.tribuna.com