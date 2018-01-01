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    «Динамо» хотіло купити хавбека «Фламенго», але клуби не зійшлися в ціні

    Бразильський клуб вимагав за гравця 30 мільйонів євро
    «Динамо» намагалося купити півзахисника «Фламенго» Лукаса Пакету. Про це повідомляє Lance. Київський клуб готовий був заплатити значну суму за 20-річного бразильця, але «Фламенго» вона не влаштувала. Бразильський клуб зажадав 30 мільйонів євро. «Фламенго» на даний момент не має потреби у фінансах
    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка
    Лукас Пакета. Фото: Getty Images
    Лукас Пакета. Фото: Getty Images

    Бразильський клуб вимагав за гравця 30 мільйонів євро

    «Динамо» намагалося купити півзахисника «Фламенго» Лукаса Пакету.

    Про це повідомляє Lance.

    Київський клуб готовий був заплатити значну суму за 20-річного бразильця, але «Фламенго» вона не влаштувала.

    Бразильський клуб зажадав 30 мільйонів євро.

    «Фламенго» на даний момент не має потреби у фінансах і особисто зацікавлений у футболістові.

    Тим більше, першочергове право викупу Пакети, відповідно до пункту в договорі про перехід голкіпера Дієго Алвеса у «Фламенго», належить «Валенсії».

    Футболіст пов'язаний контрактом з «Фламенго» до грудня 2020 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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