«Динамо»: Клуб тричі звертався в УПЛ і ФФУ з проханням перенести матч з «Маріуполем» на нейтральне поле

Кияни вважають, що Федерація футболу України не здатна захистити своїх представників

У середу, 21-го лютого, на офіційному сайті «Динамо» з'явилася заява клубу, яка стосується рішення CAS по «маріупольській справі». У заяві йдеться, що столичний клуб тричі звертався в УПЛ і ФФУ з проханням перенести матч з «Маріуполем» на нейтральне поле. «Звертаючись до Спортивного арбітражного суду, ми



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Кияни вважають, що Федерація футболу України не здатна захистити своїх представників

У середу, 21-го лютого, на офіційному сайті «Динамо» з'явилася заява клубу, яка стосується рішення CAS по «маріупольській справі».

У заяві йдеться, що столичний клуб тричі звертався в УПЛ і ФФУ з проханням перенести матч з «Маріуполем» на нейтральне поле.

«Звертаючись до Спортивного арбітражного суду, ми розраховували на отримання відповідей на запитання про поважність наших причин для неявки на ці матчі з огляду на ті ризики та небезпеки, про які повідомляли всі правоохоронні органи нашої держави.

Тим не менш, враховуючи суть обґрунтування позиції Спортивного арбітражного суду, викладену в медіа-релізі від 20 лютого 2018 року, складається враження, що, незважаючи на об’єктивність розгляду справи, прийняття рішення могло базуватися на неповному з’ясуванні всіх доказів, наявних в матеріалах справи.

Так, фактично єдиною причиною відмови ФК «Динамо» в задоволенні його вимог про скасування рішень КДК та АК ФФУ був той факт, що клуб нібито не звертався до Української Прем’єр-Ліги з клопотанням про перенесення матчів. Але таке твердження не відповідає дійсності та повною мірою спростовується доказами, які ми подали до Спортивного арбітражного суду.

ФК «Динамо» тричі звертався як до ФФУ, так і до УПЛ з клопотаннями про перенесення матчів на нейтральне поле: 24 липня, 15 серпня та 23 серпня 2017 року. Нижче докладаємо копії цих листів, які були подані разом з нашою апеляційною скаргою.

У цьому зв’язку нагадаємо, що колегія арбітрів САS також з’ясувала та підтвердила той факт, що ФФУ не змогла своєчасно прояснити ситуацію з даним матчем, а її комунікація зі сторонами була непрозорою та нечіткою, і викликана цим плутанина виявилась вирішальною для ФК «Динамо». Навряд чи за таких умов ФФУ виглядає організацією, здатною повноцінно виконувати функцію захисту прав своїх членів, покладену на неї законом», - йдеться у повідомленні.

З повною заявою можна ознайомитися на офіційному сайті «Динамо»