«Динамо» мінімально перемогло «Ворсклу» у матчі 29-го туру Прем'єр-ліги

Усе вирішив гол Дьйомерсі Мбокані

У 29 турі УПЛ київське «Динамо» мінімально здолало полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0. У першому таймі обидві команди грали досить активно, але гольових моментів було обмаль. На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга половина зустрічі розпочалася швидким динамічним футболом. Олександр Хацкевич, випустивши на



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Фото ФК «Динамо»

Усе вирішив гол Дьйомерсі Мбокані

У 29 турі УПЛ київське «Динамо» мінімально здолало полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0.

У першому таймі обидві команди грали досить активно, але гольових моментів було обмаль.

На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга половина зустрічі розпочалася швидким динамічним футболом.

Олександр Хацкевич, випустивши на заміну Мбокані, перейшов на гру з двома форвардами. Вже за три хвилини це принесло результат. Циганков підключив справа Кендзьору, поляк прострілив на 11-метрову позначку, звідки Мбокані влучно пробив у кут.

Повівши у рахунку, «Динамо» почало діяти впевненіше, а футболісти «Ворскли» навпаки знітилися. Згодом кияни могли подвоїти перевагу, однак удар Шапаренка прийняла на себе стійка, Мбокані добив повз ціль, а штрафний Циганкова «взяв» Шуст. Під завісу зустрічі «Ворскла» безуспішно намагалася уникнути поразки.

«Динамо» довело матч до перемоги, набрало 66 балів і відновило триочкове відставання від «Шахтаря». «Ворскла» з 44 пунктами залишилася на третьому місці – гандикап перед «Зорею» скоротився до одного очка.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 29-го туру

«Ворскла» – «Динамо» – 0:1

Гол: Мбокані, 63

Джерело: Футбол 24