«Динамо» мінімально перемогло «Ворсклу» у матчі 29-го туру Прем'єр-ліги
- Вчора, 21:37
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Розсилка
Усе вирішив гол Дьйомерсі Мбокані
У 29 турі УПЛ київське «Динамо» мінімально здолало полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0.
У першому таймі обидві команди грали досить активно, але гольових моментів було обмаль.
На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга половина зустрічі розпочалася швидким динамічним футболом.
Олександр Хацкевич, випустивши на заміну Мбокані, перейшов на гру з двома форвардами. Вже за три хвилини це принесло результат. Циганков підключив справа Кендзьору, поляк прострілив на 11-метрову позначку, звідки Мбокані влучно пробив у кут.
Повівши у рахунку, «Динамо» почало діяти впевненіше, а футболісти «Ворскли» навпаки знітилися. Згодом кияни могли подвоїти перевагу, однак удар Шапаренка прийняла на себе стійка, Мбокані добив повз ціль, а штрафний Циганкова «взяв» Шуст. Під завісу зустрічі «Ворскла» безуспішно намагалася уникнути поразки.
«Динамо» довело матч до перемоги, набрало 66 балів і відновило триочкове відставання від «Шахтаря». «Ворскла» з 44 пунктами залишилася на третьому місці – гандикап перед «Зорею» скоротився до одного очка.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матч 29-го туру
«Ворскла» – «Динамо» – 0:1
Гол: Мбокані, 63
Джерело: Футбол 24