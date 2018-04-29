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    «Динамо» мінімально перемогло «Ворсклу» у матчі 29-го туру Прем'єр-ліги

    Усе вирішив гол Дьйомерсі Мбокані
    У 29 турі УПЛ київське «Динамо» мінімально здолало полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0. У першому таймі обидві команди грали досить активно, але гольових моментів було обмаль. На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга половина зустрічі розпочалася швидким динамічним футболом. Олександр Хацкевич, випустивши на
    • Вчора, 21:37
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Усе вирішив гол Дьйомерсі Мбокані

    У 29 турі УПЛ київське «Динамо» мінімально здолало полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0.

    У першому таймі обидві команди грали досить активно, але гольових моментів було обмаль.

    На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга половина зустрічі розпочалася швидким динамічним футболом.

    Олександр Хацкевич, випустивши на заміну Мбокані, перейшов на гру з двома форвардами. Вже за три хвилини це принесло результат. Циганков підключив справа Кендзьору, поляк прострілив на 11-метрову позначку, звідки Мбокані влучно пробив у кут.

    Повівши у рахунку, «Динамо» почало діяти впевненіше, а футболісти «Ворскли» навпаки знітилися. Згодом кияни могли подвоїти перевагу, однак удар Шапаренка прийняла на себе стійка, Мбокані добив повз ціль, а штрафний Циганкова «взяв» Шуст. Під завісу зустрічі «Ворскла» безуспішно намагалася уникнути поразки.

    «Динамо» довело матч до перемоги, набрало 66 балів і відновило триочкове відставання від «Шахтаря». «Ворскла» з 44 пунктами залишилася на третьому місці – гандикап перед «Зорею» скоротився до одного очка.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 29-го туру

    «Ворскла» – «Динамо» – 0:1

    Гол: Мбокані, 63

    Джерело: Футбол 24

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