«Динамо» на останніх хвилинах програло в контрольному матчі

В кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи

Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели спаринг проти «Академії Пушкаша». 3 лютого команда Олександра Хацкевича зіграла внічию 2:2 з «Естерсундом», а вже сьогодні кияни провели спаринг з угорською «Академією Пушкаша». Зазначимо, що на перегляді у «Динамо» знаходився молдавський



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ФК Динамо. Фото: fcdynamo.kiev.ua

В кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи

Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели спаринг проти «Академії Пушкаша».

3 лютого команда Олександра Хацкевича зіграла внічию 2:2 з «Естерсундом», а вже сьогодні кияни провели спаринг з угорською «Академією Пушкаша».

Зазначимо, що на перегляді у «Динамо» знаходився молдавський хавбек Ден Спетару. Гравець провів на полі півтора тайму і був замінений на Шапаренка. Крім того, вперше на поле вийшов новачок Карлос Самбрано.

Що стосується матчу, то кияни пропустили першими, однак забили у відповідь в кінці першого і на початку другого таймів. Відзначилися Мораєс і Хльобас.

Здавалося, все йде до перемоги, однак, в кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи, засмутивши суперника на 89-й і 90-й хвилинах.

Товариський матч

«Динамо» - «Академія Пушкаша» - 2:3

Голи: Мораес(43), Хльобас(59) – Упісс(14), Шечі(89), Мадараш(90)

Джерело: sportarena.com