  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» на останніх хвилинах програло в контрольному матчі

    В кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи
    Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели спаринг проти «Академії Пушкаша». 3 лютого команда Олександра Хацкевича зіграла внічию 2:2 з «Естерсундом», а вже сьогодні кияни провели спаринг з угорською «Академією Пушкаша». Зазначимо, що на перегляді у «Динамо» знаходився молдавський
    • Сьогодні, 20:32
    • Розсилка
    ФК Динамо. Фото:&nbsp;<span>fcdynamo.kiev.ua</span>
    ФК Динамо. Фото: fcdynamo.kiev.ua

    В кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи

    Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели спаринг проти «Академії Пушкаша».

    3 лютого команда Олександра Хацкевича зіграла внічию 2:2 з «Естерсундом», а вже сьогодні кияни провели спаринг з угорською «Академією Пушкаша».

    Зазначимо, що на перегляді у «Динамо» знаходився молдавський хавбек Ден Спетару. Гравець провів на полі півтора тайму і був замінений на Шапаренка. Крім того, вперше на поле вийшов новачок Карлос Самбрано.

    Що стосується матчу, то кияни пропустили першими, однак забили у відповідь в кінці першого і на початку другого таймів. Відзначилися Мораєс і Хльобас.

    Здавалося, все йде до перемоги, однак, в кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи, засмутивши суперника на 89-й і 90-й хвилинах.

    Товариський матч

    «Динамо» - «Академія Пушкаша» - 2:3

    Голи: Мораес(43), Хльобас(59) – Упісс(14), Шечі(89), Мадараш(90)

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ