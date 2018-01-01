«Динамо» на останніх хвилинах програло в контрольному матчі
- Сьогодні, 20:32
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В кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи
Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели спаринг проти «Академії Пушкаша».
3 лютого команда Олександра Хацкевича зіграла внічию 2:2 з «Естерсундом», а вже сьогодні кияни провели спаринг з угорською «Академією Пушкаша».
Зазначимо, що на перегляді у «Динамо» знаходився молдавський хавбек Ден Спетару. Гравець провів на полі півтора тайму і був замінений на Шапаренка. Крім того, вперше на поле вийшов новачок Карлос Самбрано.
Що стосується матчу, то кияни пропустили першими, однак забили у відповідь в кінці першого і на початку другого таймів. Відзначилися Мораєс і Хльобас.
Здавалося, все йде до перемоги, однак, в кінці зустрічі «Академія Пушкаша» забила два голи, засмутивши суперника на 89-й і 90-й хвилинах.
Товариський матч
«Динамо» - «Академія Пушкаша» - 2:3
Голи: Мораес(43), Хльобас(59) – Упісс(14), Шечі(89), Мадараш(90)
Джерело: sportarena.com