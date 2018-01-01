«Динамо» на півроку втрачає свого захисника через важку травму

Микита Кравченко порвав хрестоподібні зв'язки коліна

Правий латераль «Динамо» U-21 Микита Кравченко отримав важку травму. У динамівця розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Микиту чекає операція в Іспанії, після чого гравця чекає тривалий процес відновлення. Зовсім недавно Кравченко брав участь у спарингу «Динамо» U-21 проти «Волині», де і отримав травму.



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Микита Кравченко

Микита Кравченко порвав хрестоподібні зв'язки коліна

Правий латераль «Динамо» U-21 Микита Кравченко отримав важку травму.

У динамівця розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Микиту чекає операція в Іспанії, після чого гравця чекає тривалий процес відновлення.

Зовсім недавно Кравченко брав участь у спарингу «Динамо» U-21 проти «Волині», де і отримав травму.

Футболіст вийшов в основі «біло-синіх», а пошкодження отримав по ходу другого тайму, інформує «Динамомания».

Як розповів сам футболіст, йому прикро, що отримав травму перед стартом другої частини сезону.

«Буду відновлюватися та намагатися повернутися на поле якомога швидше. Головний тренер команди Юрій Мороз мене підтримав, сказавши, що нічого страшного не сталося, і побажав мені швидкого відновлення», - сказав Кравченко.

«Терміни відновлення після операції? У будь-якому випадку, після травми хрестоподібної зв'язки реабілітаційний період займає півроку», - цитує його Dynamo.kiev.ua.

Зауважимо, що до 2011 року Кравченко отримував футбольну освіту в академії донецького «Шахтаря». А влітку 2015 року перейшов до київського «Динамо».