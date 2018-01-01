«Динамо» не змогло обіграти болгарський ЦСКА на зимових зборах
- Сьогодні, 15:38
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Розсилка
«Динамо» грало практично основним складом
Останнім суперником киян на зборах в Марбельї став один з лідерів болгарської першості ЦСКА.
«Динамо» розпочало гру практично основним складом, проте відкрити рахунок у першому таймі киянам не вдалось.
Після перерви замість Вербіча, який отримав пошкодження, вийшов Смирний.
На початку другого тайму «Динамо» продовжило натиск, але ЦСКА почав відповідати. На 60-ій хвилині нападник болгарського клубу ледь не покарав киян, проте йому не вистачило влучності.
На 67-ій хвилині Пиварич та Морозюк вдало розіграли штрафний, проте останньому не вистачило влучності. ЦСКА відповів швидкою атакою, але вдало зіграв захист киян.
На 74-ій хвилині удар ЦСКА вдало парирував Бущан.
Наприкінці матчу помилка захисників ЦСКА подарувала шанс Бєсєдіну, проте форвард не зміг влучити у ворота. Вже у компенсований арбітром час ЦСКА міг вирвати перемогу, проте киянам знову пощастило.
Товариський матч
«Динамо» Київ – ЦСКА – 0:0
Джерело: Футбол 24