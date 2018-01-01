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    «Динамо» не змогло обіграти болгарський ЦСКА на зимових зборах

    «Динамо» грало практично основним складом
    Останнім суперником киян на зборах в Марбельї став один з лідерів болгарської першості ЦСКА. «Динамо» розпочало гру практично основним складом, проте відкрити рахунок у першому таймі киянам не вдалось. Після перерви замість Вербіча, який отримав пошкодження, вийшов Смирний. На початку другого тайму «Динамо» продовжило
    • Сьогодні, 15:38
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    ФК Динамо. Фото: ФК Динамо
    ФК Динамо. Фото: ФК Динамо

    «Динамо» грало практично основним складом

    Останнім суперником киян на зборах в Марбельї став один з лідерів болгарської першості ЦСКА.

    «Динамо» розпочало гру практично основним складом, проте відкрити рахунок у першому таймі киянам не вдалось.

    Після перерви замість Вербіча, який отримав пошкодження, вийшов Смирний.

    На початку другого тайму «Динамо» продовжило натиск, але ЦСКА почав відповідати. На 60-ій хвилині нападник болгарського клубу ледь не покарав киян, проте йому не вистачило влучності.

    На 67-ій хвилині Пиварич та Морозюк вдало розіграли штрафний, проте останньому не вистачило влучності. ЦСКА відповів швидкою атакою, але вдало зіграв захист киян.

    На 74-ій хвилині удар ЦСКА вдало парирував Бущан.

    Наприкінці матчу помилка захисників ЦСКА подарувала шанс Бєсєдіну, проте форвард не зміг влучити у ворота. Вже у компенсований арбітром час ЦСКА міг вирвати перемогу, проте киянам знову пощастило.

    Товариський матч

    «Динамо» Київ – ЦСКА – 0:0

    Джерело: Футбол 24

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