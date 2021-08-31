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    Світоліна і Калініна яскраво розпочали виступи на Відкритому чемпіонаті США (відео)

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    Еліна Світоліна впевнено подолала перше коло американського мейджора - Світоліна і Калініна яскраво розпочали виступи на Відкритому чемпіонаті США (відео)
    Еліна Світоліна впевнено подолала перше коло американського мейджора
    Фото з відкритих джерел

    Минулого року Еліна дійшла в Нью-Йорку до півфіналу і має захистити багато очок

    Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка після перемоги на турнірі в Чикаго повернулася до топ-5 світового рейтингу, успішно взяла старт на останньому мейджорі сезону. В першому колі Відкритого чемпіонату США вона зустрічалася з Ребеккою Маріно з другої сотні рейтингу і впевнено перемогла – 6:2, 6:3. Одеситка витратила на матч 64 хвилини.

    Інша одеситка, Даяна Ястремська, зустрічалася з колишньою першою ракеткою світу Анжелік Кербер. Німкеня зараз перебуває в хорошій формі, вела перед у першому сеті, проте українка змогла відіграти два брейки і взяти партію. Другий сет залишився за німкенею, і доля матчу вирішувалася в третьому. Даяна подавала на матч, проте Анжелік вистояла, а на тай-брейку взяла гору – 6:3, 4:6, 7:6 (3).

    Остання українка на турнірі в США, Ангеліна Калініна, взяла гору над Маярою Шеріф з Єгипту – 4:6, 6:1, 6:1 і вперше за три роки вийшла на US Open до другого кола.

    В наступному матчі Калініна зустрінеться з Кербер, а Світоліна зіграє з іспанкою Ребеккою Масаровою, яка посідає 231 місце в світовому рейтингу.


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    Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Ангеліна Калініна
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    Світоліна і Калініна яскраво розпочали виступи на Відкритому чемпіонаті США (відео)