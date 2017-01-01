«Динамо» посилилося гравцем «Копенгагена» Вербичом

В «Динамо» Вербич буде конкурувати, перш за все, з парагвайцем Дерлісом Гонсалесом

«Динамо» підписало контракт з лівим вінгером «Копенгагена» Беньяміном Вербичем. Вербич підписав з «Динамо» п'ятирічний контракт, який набуде чинності з 1 січня, повідомляє офіційний сайт клубу. Суму угоди датські ЗМІ оцінюють в 4 мільйони євро. Також за їхньою інформацією зарплата словенця в Києві складе



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Беньямін Вербич

В «Динамо» Вербич буде конкурувати, перш за все, з парагвайцем Дерлісом Гонсалесом

«Динамо» підписало контракт з лівим вінгером «Копенгагена» Беньяміном Вербичем.

Вербич підписав з «Динамо» п'ятирічний контракт, який набуде чинності з 1 січня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Суму угоди датські ЗМІ оцінюють в 4 мільйони євро.

Також за їхньою інформацією зарплата словенця в Києві складе близько мільйона євро в рік плюс бонуси. Це набагато більше, ніж обіцяли йому зацікавлені клуби з Англії та Італії.

В «Динамо» Вербич буде конкурувати, перш за все, з парагвайцем Дерлісом Гонсалесом, чия гра минулої осені заслужила дуже неоднозначні оцінки.

24-річний Беньямін Вербич - вихованець словенського «Цельє», звідки і перебрався в «Копенгаген» влітку 2015-го за 1,2 мільйона євро. У цьому сезоні прогресуючий форвард є одним з лідерів «Копенгагена» - на його рахунку 28 матчів, 11 голів і 7 гольових передач за клуб у всіх турнірах.

Крім того, з 2015-го Вербич викликається в збірну Словенії, в футболці якої вже зіграв 14 матчів і забив 3 голи.

Джерело: sportarena.com