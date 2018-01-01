«Динамо» поступилося в останньому матчі на зимових зборах

Другий збір «біло-синіх» офіційно завершується 13 лютого

«Динамо» програло норвезькому «Сарпсборгу» в останньому спарингу перед поновленням сезону. Весь матч у воротах провів Денис Бойко, який лише 10 лютого офіційно повернувся в київський клуб на правах оренди з «Бешикташа». Зазначимо, що не вийшли на поле Олег Гусєв, Томаш Кенджера, Томаш Кадар і Денис Гармаш.



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«Динамо» - «Сарпсборг». Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Другий збір «біло-синіх» офіційно завершується 13 лютого

«Динамо» програло норвезькому «Сарпсборгу» в останньому спарингу перед поновленням сезону.

Весь матч у воротах провів Денис Бойко, який лише 10 лютого офіційно повернувся в київський клуб на правах оренди з «Бешикташа».

Зазначимо, що не вийшли на поле Олег Гусєв, Томаш Кенджера, Томаш Кадар і Денис Гармаш.

Таким чином, за два цикли підготовки в Іспанії кияни зіграли 11 матчів, в яких здобули чотири перемоги, тричі розійшлися з суперниками миром і чотири рази поступилися.

Другий збір «біло-синіх» офіційно завершується 13 лютого. На наступний день команда вилетить до Афін на гру з АЕКом в рамках 1/16-й Ліги Європи (матч відбудеться 15-го числа), а вже з Греції повернеться до Києва.

Товариський матч

«Динамо» - «Сарпсборг 08» - 0:1

Голи: Йоргенсе(59)

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Смирний, Буяльський (Бесєдін 65), Бурда, Шабанов, Ротань, Хльобас, Мораес (Шапаренко 65), Вербич, Самбрано