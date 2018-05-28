«Динамо» пропонує «Бешикташу» 3,5 млн євро за Бойка і Виду

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ФК Динамо Денис Бойко

Турецький клуб хоче виручити з цієї угоди 5 мільйонів євро

«Динамо» виступило з пропозицією «Бешикташу» купити Дениса Бойка і Домагоя Віду.

Про це повідомляє видання Fotospor.

Київський клуб готовий заплатити за обох футболістів 3,5 мільйона євро. Турецький клуб хоче виручити з цієї угоди 5 мільйонів євро.

Денис Бойко виступає за «Динамо» на правах оренди, яка розрахована до літа. Українець провів 18 матчів у складі киян, в яких пропустив 15 голів і 8 разів зберіг ворота сухими.

Домагой Віда після переходу взимку провів за «Бешикташ» 15 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що захисник «Динамо» Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.