«Динамо» пропонує «Бешикташу» 3,5 млн євро за Бойка і Виду
-
Розсилка
ФК Динамо
Денис Бойко
Турецький клуб хоче виручити з цієї угоди 5 мільйонів євро
«Динамо» виступило з пропозицією «Бешикташу» купити Дениса Бойка і Домагоя Віду.
Про це повідомляє видання Fotospor.
Київський клуб готовий заплатити за обох футболістів 3,5 мільйона євро. Турецький клуб хоче виручити з цієї угоди 5 мільйонів євро.
Денис Бойко виступає за «Динамо» на правах оренди, яка розрахована до літа. Українець провів 18 матчів у складі киян, в яких пропустив 15 голів і 8 разів зберіг ворота сухими.
Домагой Віда після переходу взимку провів за «Бешикташ» 15 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що захисник «Динамо» Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.