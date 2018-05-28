  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гравець «Динамо» на цьому тижні перейде в ПАОК

    • Розсилка
    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо - Гравець «Динамо» на цьому тижні перейде в ПАОК
    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо

    Контракт українця з «Динамо» завершується влітку 2018 року

    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.

    Євген Хачеріді близький до переходу в грецький ПАОК. За інформацією видання onsports.gr, клуб та гравець знаходяться на просунутій стадії переговорів і захисник протягом тижня може підписати контракт з віце-чемпіоном Греції.

    Контракт українця з «Динамо» завершується влітку 2018 року і кияни не планують продовжувати угоду з футболістом.

    Раніше повідомлялось, що «біло-сині» планують позбутись Пантіча, Самбрано та Корзуна.

    Нагадаємо, що легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ