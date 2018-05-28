Гравець «Динамо» на цьому тижні перейде в ПАОК

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Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо

Контракт українця з «Динамо» завершується влітку 2018 року

Захисник «Динамо» Євген Хачеріді протягом тижня може стати гравцем грецького ПАОКа.

Євген Хачеріді близький до переходу в грецький ПАОК. За інформацією видання onsports.gr, клуб та гравець знаходяться на просунутій стадії переговорів і захисник протягом тижня може підписати контракт з віце-чемпіоном Греції.

Контракт українця з «Динамо» завершується влітку 2018 року і кияни не планують продовжувати угоду з футболістом.

Раніше повідомлялось, що «біло-сині» планують позбутись Пантіча, Самбрано та Корзуна.

Нагадаємо, що легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю.