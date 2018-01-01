«Динамо» розтрощило «Відеотон» у товариському матчі

«Динамо» вдалося відкрити рахунок уже через сім хвилин після стартового свистка

У черговому контрольному поєдинку «динамівці» Києва нарешті зуміли здобути переконливу перемогу. Жертвою «біло-синіх» став віце-чемпіон Угорщини «Відеотон». Про це інформує видання Футбол24. «Динамо» вдалося відкрити рахунок уже через сім хвилин після стартового свистка – Циганков знайшов



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ФК Динамо. Фото: ФК Динамо

«Динамо» вдалося відкрити рахунок уже через сім хвилин після стартового свистка

У черговому контрольному поєдинку «динамівці» Києва нарешті зуміли здобути переконливу перемогу. Жертвою «біло-синіх» став віце-чемпіон Угорщини «Відеотон».

Про це інформує видання Футбол24.

«Динамо» вдалося відкрити рахунок уже через сім хвилин після стартового свистка – Циганков знайшов передачею Шапаренка і той без проблем переграв кіпера угорців. Другий м'яч кияни забили через 15 хвилин. Дерліс Гонсалес тільки-но замінив травмованого Піваріча і першим дотиком до м'яча забив.

Не обійшлося, щоправда, без невеликого рикошета від оборонця. Третій гол «динамівці» забили ще в першій половині гри. Гармаш протягнув м'яч із лівого флангу в центр і наважився на удар із метрів 25-ти. Голкіпер впоратися з ударом хавбека не зумів.

Другий тайм команди провели значно спокійніше. «Динамо» продовжило контролювати гру, а угорці ледве могли дістатися до карного майданчика «біло-синіх». Цього разу український клуб забив двічі – спочатку Кендзьора забив після скидки Гармаша, а перед самісіньким свистком арбітра комбінацію киян вдало замкнув Мбокані.

Товариський матч

«Динамо» – «Відеотон» – 5:0

Голи: Шапаренко(7), Гонсалес(22), Гармаш(32), Кендзьора(57), Мбокані(90)

«Динамо»: Рудько – Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Піваріч (Гонсалес, 22) – Шепелєв, Морозюк, Шапаренко (Буяльський, 70), Циганков (Смирний, 75), Гармаш (Мораєс, 70) – Бєсєдін (Мбокані, 46).