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    «Динамо» U-21 проведе три спаринги на зимовому зборі у Туреччині

    Всі поєдинки заплановані в лютому
    28-го січня «Динамо» U-21 відправиться до Туреччини на зимовий збір. Повідомляється, що в рамках збору молодіжний склад киян проведе три контрольні поєдинки. Перший товариський матч відбудеться 1-го лютого. Спаринг-партнером команди Юрія Мороза стане «Аланьяспор» U-21. Наступний спаринг «Динамо» U-21 зіграє
    • Сьогодні, 11:41
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    Динамо U-21. Фото: ФК Динамо
    Динамо U-21. Фото: ФК Динамо

    Всі поєдинки заплановані в лютому

    28-го січня «Динамо» U-21 відправиться до Туреччини на зимовий збір. Повідомляється, що в рамках збору молодіжний склад киян проведе три контрольні поєдинки.

    Перший товариський матч відбудеться 1-го лютого. Спаринг-партнером команди Юрія Мороза стане «Аланьяспор» U-21.

    Наступний спаринг «Динамо» U-21 зіграє проти грузинського «Мерані». Поєдинок запланований на 5-е лютого.

    Заключний контрольний матч динамівська молодіжка зіграє проти польського «Катовіце». Спаринг відбудеться 10-го лютого.

    Літньо-осінню частину сезону «Динамо» U-21 завершило на 2-му рядку в турнірній таблиці чемпіонату України U-21.

    Джерело: Динамоманія

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