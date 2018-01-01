«Динамо» U-21 проведе три спаринги на зимовому зборі у Туреччині
- Сьогодні, 11:41
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Динамо U-21. Фото: ФК Динамо
Всі поєдинки заплановані в лютому
28-го січня «Динамо» U-21 відправиться до Туреччини на зимовий збір. Повідомляється, що в рамках збору молодіжний склад киян проведе три контрольні поєдинки.
Перший товариський матч відбудеться 1-го лютого. Спаринг-партнером команди Юрія Мороза стане «Аланьяспор» U-21.
Наступний спаринг «Динамо» U-21 зіграє проти грузинського «Мерані». Поєдинок запланований на 5-е лютого.
Заключний контрольний матч динамівська молодіжка зіграє проти польського «Катовіце». Спаринг відбудеться 10-го лютого.
Літньо-осінню частину сезону «Динамо» U-21 завершило на 2-му рядку в турнірній таблиці чемпіонату України U-21.
Джерело: Динамоманія