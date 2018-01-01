«Динамо» у заключному матчі 32 туру переграло «Галицьких Левів»

Команди показали доволі принципову боротьбу

Заключний поєдинок 32 туру української хокейної ліги відбувся в Харкові між МХК «Динамо» і «Галицькими Левами». Про це повідомляє прес-служба УХЛ. Бажання «Динамо» реабілітуватися після останньої невдалої гри з «левами» було очевидно з самого початку поєдинку - на другій хвилині швидку шайбу в



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Фото: УХЛ

Команди показали доволі принципову боротьбу

Заключний поєдинок 32 туру української хокейної ліги відбувся в Харкові між МХК «Динамо» і «Галицькими Левами».

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Бажання «Динамо» реабілітуватися після останньої невдалої гри з «левами» було очевидно з самого початку поєдинку - на другій хвилині швидку шайбу в ворота Владислава В'язовова відправив Ігор Худяков.

Другу шайбу «синьо-білі» закинули в більшості - відзначився Богдан Піддубний, і не дозволивши підопічним Михайла Чіканцева схаменутися, через 6 хвилин 57-й номер господарів зробив дубль, встановивши рахунок 3:0.

На старті другої двадцятихвилинки «динамівці» змогли закинути ще одну швидку шайбу в ворота гостей - на цей раз гол на свій рахунок записав Володимир Чердак.

На екваторі поєдинку «Галицьким Левам» все-таки вдалося повернутися в гру - рахунок для своєї команди відкрив Всеволод Толстушко.

Однак, підопічні Олександра Сеуканда не перестали пресингувати противника, і Дмитро Халін збільшив рахунок на табло.

На старті заключного періоду «Леви» вирішили взяти ініціативу в свої руки. На старті двадцятихвилинки Владислава Гурко пробив Микола Дворник, а через дві хвилини Всеволод Тостушко зробив дубль, відігравши ще одну шайбу для своєї команди.

Однак як би «леви» не намагалися зрівняти рахунок в поєдинку, але шайба у воротах голкіпера харківської команди більше не побувала - матч завершився з рахунком 5:3.

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МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 5:3 (3:0; 2:1; 0:2)