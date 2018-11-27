  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» вирушило на матч з «Астаною» лише з одним номінальним форвардом

    • Розсилка
    «Динамо» вирушило на матч з «Астаною» лише з одним номінальним форвардом
    Фото ФК «Динамо»

    При цьому Йосип Пиварич і Віталій Буяльський до Казахстану не полетіли

    У вівторок, 27 листопада, делегація «Динамо» узяла курс на столицю Казахстану – Астану.

    Передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича пройде на стадіоні «Астана-Арена» у середу, 28 листопада, о 20:30 за місцевим часом (плюс чотири години порівняно з Києвом).

    Тренування команди розпочнеться о 21:00, 15 хвилин із якого буде відкрите для представників ЗМІ, інформує офіційний сайт київського клубу.

    До Казахстану Олександр Хацкевич узяв наступних футболістів:

    голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

    захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

    півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;

    нападник: Назарій Русин.

    У Києві залишилися захисник Йосип Пиварич і півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти «Олександрії». Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.

    Матч «Астана» – «Динамо» пройде на «Астана-Арені» у четвер, 29 листопада, початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ