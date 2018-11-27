«Динамо» вирушило на матч з «Астаною» лише з одним номінальним форвардом
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При цьому Йосип Пиварич і Віталій Буяльський до Казахстану не полетіли
У вівторок, 27 листопада, делегація «Динамо» узяла курс на столицю Казахстану – Астану.
Передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича пройде на стадіоні «Астана-Арена» у середу, 28 листопада, о 20:30 за місцевим часом (плюс чотири години порівняно з Києвом).
Тренування команди розпочнеться о 21:00, 15 хвилин із якого буде відкрите для представників ЗМІ, інформує офіційний сайт київського клубу.
До Казахстану Олександр Хацкевич узяв наступних футболістів:
голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;
півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;
нападник: Назарій Русин.
У Києві залишилися захисник Йосип Пиварич і півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти «Олександрії». Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.
Матч «Астана» – «Динамо» пройде на «Астана-Арені» у четвер, 29 листопада, початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).