«Динамо» наздогнало «Шахтар» за національними трофеями

Віталій Буяльський (ліворуч) найбільше доклався до перемоги у фіналі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Перегони принципових суперників тривають

Київське «Динамо» виграло Кубок України та тепер має у колекції однакову з донецьким «Шахтарем» кількість трофеїв у добу Незалежності – по 40. Про це повідомляє «Главком».

Столичний гранд завоював 17 титулів чемпіона України, 14 Кубків України та дев'ять Суперкубків України. Натомість «гірники» виграли 16 титулів Вищої ліги/УПЛ, 15 Кубків України та дев'ять Суперкубків України. Кияни залишаються рекордсменом за золотими нагородами, а донеччани – за кубковими медалями.

«Динамо» в Кубках України

Перший трофей «біло-сині» завоювали в 1993 році. Тоді кияни здолали львівські «Карпати» (2:1).

У наступних чотирьох виходах у фінал «Динамо» неодмінно перемагало (1996, 1998, 1999, 2000 роки). Першої поразки столичний гранд зазнав у 2002-му, коли поступився «Шахтарю» в овертаймі (2:3).

Згодом «Динамо» п'ять разів переграло «гірників» у фіналах (2003, 2005, 2007, 2014, 2015 роки). Також кияни здолали запорізький «Металург» (2006), полтавську «Ворсклу» (2020) та луганську «Зорю» (2021).

Реклама. 21+ Це було епічно! Шалена підтримка команди сьогодні принесла перемогу «Динамо», які вкотре довели: досвід – не програти, майстерність – понад усе. Титульний партнер «Динамо» GGBET вітає «біло-синіх» із виходом до єврокубків та вірить у їхню переможну зірку в новому сезоні. Усе буде GG!

Інші трофеї «Динамо»

«Біло-сині» були визнаним грандом і в радянську епоху. Зокрема, столичний гранд виграв 13 чемпіонських титулів, дев'ять Кубків і три Суперкубки СРСР.

На цей же час припадають найбільші успіхи «Динамо» на євроарені. Зокрема, кияни виграли два Кубки кубків (1975, 1986 роки) та Суперкубок УЄФА-1975.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».