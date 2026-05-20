«Динамо» виграло фінал Кубка України

Столичний гранд завершить сезон із трофеєм

Сьогодні, 20 травня, «Чернігів» на «Арені Львів» зустрівся з київським «Динамо» у фіналі Кубка України 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Турнірний шлях команд

«Чернігів» розпочав виступи на стадії 1/32 фіналу. Там «тигри» з голом хавбека Шушка мінімально переграли київський «Атлет» із Другої ліги. У рамках 1/16 фіналу першоліговий колектив поступився криворізькому «Кривбасу» в серії одинадцятиметрових. Та в певний момент команда Патріка ван Леувена порушила ліміт на легіонерів, тож їй згодом зарахували технічну поразку (0:3). У наступних стадіях «Чернігів» проходив далі винятково після серій пенальті. Так вдалося здолати «Лісне» з Київської області з голом Романченка (1:1, пенальті – 4:3), «Фенікс-Маріуполь» (0:0, пенальті – 5:4) та харківський «Металіст 1925» (0:0, пенальті – 6:5).

«Динамо» стартувало в 1/16 фіналу. Там ще під керівництвом Олександра Шовковського «біло-сині» розібралися з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам півзахисника Піхальонка та вінгера Огундани. У наступній стадії кияни вибили «Шахтар» (2:1) з голами Ярмоленка та Герреро. У чвертьфіналі прийшла черга «Інгульця» з Петрова, а забиті м'ячі до свого активу записали ті ж Герреро та Піхальонок. Нарешті в півфіналі «Динамо» переграло чернівецьку «Буковину» (3:0) з дублем Пономаренка та голом вінгера Волошина.

Перебіг подій

«Біло-сині» на правах фаворита взялися атакувати в дебюті. Як наслідок, у стартові 25 хвилин кияни змарнували щонайменше п'ять моментів. А забило «Динамо» на 26-й – Буяльський в атаці другим темпом вгатив м'яч під поперечину.

Тим не менше, пропущений гол не вибив «тигрів» із ритму. «Чернігів» продовжив чекати на свій шанс і сповна скористався ним після появи. Результативним став штрафний першолігового колективу – Шалфєєв подав стандарт, а Романченко головою ефектно відправив м'яч за лінію.

Перед перервою «Чернігів» навіть міг вийти вперед, але Безбородько не реалізував стовідсотковий момент із виходом віч-на-віч із воротарем. За таке марнотратство сильніший колектив покарав «тигрів» у другому таймі.

Вдруге вивів «Динамо» вперед Буяльський. Цього разу він зіграв «на техніку», пробивши в дотик після комбінації за участі Караваєва, Шапаренка та Пономаренка. А третій гол оформив Ярмоленко, який обстукався з Герреро, та спокійно переграв голкіпера в ближньому бою.

Більше забитих м'ячів глядачі не дочекалися. «Динамо» завоювало Кубок України та здобуло путівку на європейську арену. У наступному сезоні столичний гранд змагатиметься у Лізі Європи.

Кубок України. Фінал

«Чернігів» – «Динамо» – 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 63, Ярмоленко, 71

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».

Тим часом уболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України. Важливим посланням стало «Перемога за нами». Також на трибунах з'явилися плакати Free Azov та Fck Putin.