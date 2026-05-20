«Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України

Скромний колектив переписав історію турніру

«Чернігів» забив київському «Динамо» в першому таймі та став першим представником Першої ліги з голом у фіналі Кубка України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з «Арени Львів».

Історична подія трапилася на 34-й хвилині. На той час «тигри» поступалися столичному гранду (0:1). Зрівняти рахунок допоміг стандарт – Шалфєєв подав штрафний, а Романченко головою спрямував м'яч у сітку воріт «біло-синіх».

Першоліговий «Чернігів» став у фіналах турніру другим представником дивізіону. У сезоні 2018/19 до вирішального поєдинку дійшов петровський «Інгулець». Однак, тоді «козаки» без шансів поступилися донецькому «Шахтарю» (0:4).

Стартові склади команд на матч «Чернігів» – «Динамо»

«Чернігів»: Татаренко – Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян – Бибік, Шушко, Шалфєєв, Порохня, Сердюк – Безбородько

Запасні: Герасименко, Рощинський, Дідок, Фатєєв, Шаповал, Безгубченко, Койдан, Кулик, Мироненко, Столярчук, Тепляков, Чабан

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Волошин, Буяльський, Шапаренко, Огундана – Пономаренко

Запасні: Суркіс, Моргун, Ярмоленко, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Михайленко, Герреро, Попов, Люсін, Лобко

Турнірний шлях команд

«Чернігів» розпочав виступи на стадії 1/32 фіналу. Там «тигри» з голом хавбека Шушка мінімально переграли київський «Атлет» із Другої ліги. У рамках 1/16 фіналу першоліговий колектив поступився криворізькому «Кривбасу» в серії одинадцятиметрових. Та в певний момент команда Патріка ван Леувена порушила ліміт на легіонерів, тож їй згодом зарахували технічну поразку (0:3). У наступних стадіях «Чернігів» проходив далі винятково після серій пенальті. Так вдалося здолати «Лісне» з Київської області з голом Романченка (1:1, пенальті – 4:3), «Фенікс-Маріуполь» (0:0, пенальті – 5:4) та харківський «Металіст 1925» (0:0, пенальті – 6:5).

«Динамо» стартувало в 1/16 фіналу. Там ще під керівництвом Олександра Шовковського «біло-сині» розібралися з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам півзахисника Піхальонка та вінгера Огундани. У наступній стадії кияни вибили «Шахтар» (2:1) з голами Ярмоленка та Герреро. У чвертьфіналі прийшла черга «Інгульця» з Петрова, а забиті м'ячі до свого активу записали ті ж Герреро та Піхальонок. Нарешті в півфіналі «Динамо» переграло чернівецьку «Буковину» (3:0) з дублем Пономаренка та голом вінгера Волошина.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.