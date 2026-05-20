Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату

Антон Федорців
Владислав Бабогло (на передньому плані) оформив дубль
фото: ФК «Карпати»
Передостанні призи сезону дісталися колективам із середини турнірної таблиці

Львівські «Карпати» та «Кудрівка» отримали визнання за підсумками 29-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Оборонець «левів» Владислав Бабогло став найкращим гравцем туру. Капітан львів'ян забезпечив упевнену перемогу над рівненським «Вересом» (2:0). Саме центрбек оформив обидва м'ячі «Карпат».

Тим часом керманич «Кудрівки» Олександр Протченко визнаний найкращим тренером звітного туру. Його підопічні сенсаційно переграли черкаський ЛНЗ (1:0) із голом хавбека Світюхи. Дебютант еліти продовжить боротьбу за виживання у фінальному турі.

Кого випередили Владислав Бабогло та Олександр Протченко

Від оборонця «Карпат» трохи відстав вінгер донецького «Шахтаря» Проспер Обах. Він дублем доклався до непростої перемоги над криворізьким «Кривбасом» (3:2). До чільної п'ятірки також потрапили вінгер Теді Цара з «Олександрії», одноклубник Бабогла Денис Мірошніченко та згаданий півзахисник «Кудрівки» Денис Світюха.

Натомість Протченко випередив двох інших українців – Олександра Антоненка та Володимира Шарана. Їхні команди теж оформили перемоги в 29-му турі. Київська «Оболонь» першого переграла ковалівський «Колос» (2:0), а «Олександрія» другого розібралася з львівським «Рухом» (3:1).

Символічна збірна 29-го туру

До команди найкращих своїх представників відрядили вісім команд. Найбільше представництво мають «Карпати», «Оболонь» і «Шахтар» – по два. По одному футболісту делегували луганська «Зоря», «Олександрія», «Кривбас», «Кудрівка» та «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Сапутін – Мірошніченко, Бабогло, Жовтенко, Азаров – Шевченко, Світюха, Волохатий – Цара, Сидун, Обах. Загалом експерти відзначили 20 футболістів і 7 тренерів під час вибору героїв звітного туру.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати УПЛ

«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри»
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»
