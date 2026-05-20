Вболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України

Ілля Мандебура
Вболівальники не лише підтримували свої команди, а і нагадали про нинішню ситуацію в країні
У секторах фанати чітко дали зрозуміти, що спорт – не поза політикою 

Фінальний матч Кубка України на «Арені Львів» між «Черніговом» та київським «Динамо» запам’ятається не лише безкомпромісною футбольною боротьбою, а й неймовірною атмосферою на трибунах, які перетворилися на майданчик для потужного маніфесту. Про це повідомляє «Главком».

Важливі меседжі від фанів

З перших хвилин поєдинку вболівальники обох команд дали зрозуміти, що футбол в Україні не може існувати окремо від контексту війни та боротьби за свободу. Головним акцентом візуальної підтримки стали величезні банери з критично важливими для українського суспільства гаслами, які фанати розгорнули на своїх секторах. Полотна з написами прикували до себе увагу всіх присутніх на стадіоні та багатотисячної аудиторії біля телеекранів.

Наприклад, важливим посланням стало «Перемога за нами», що є символом незламної віри українців у тріумф як на спортивних аренах, так і на полі бою проти російських окупантів. Водночас плакати з гаслом Free Azov вкотре нагадали світовій спільноті про трагедію та героїзм захисників Маріуполя, які досі перебувають у ворожому полоні, і чиє повернення є обов'язком держави.

Поряд із цим уболівальники висловили своє ставлення до головного винуватця війни за допомогою лаконічного та безкомпромісного напису Fck Putin. Окрім візуальних закликів, стадіон вибухнув потужним скандуванням від сотень фанатів добре знайомої народної кричалки про президента Російської Федерації.

Турнірний шлях команд до фіналу

«Чернігів» розпочав виступи на стадії 1/32 фіналу. Там «тигри» з голом хавбека Шушка мінімально переграли київський «Атлет» із Другої ліги. У рамках 1/16 фіналу першоліговий колектив поступився криворізькому «Кривбасу» в серії одинадцятиметрових. Та в певний момент команда Патріка ван Леувена порушила ліміт на легіонерів, тож їй згодом зарахували технічну поразку (0:3). У наступних стадіях «Чернігів» проходив далі винятково після серій пенальті. Так вдалося здолати «Лісне» з Київської області з голом Романченка (1:1, пенальті – 4:3), «Фенікс-Маріуполь» (0:0, пенальті – 5:4) та харківський «Металіст 1925» (0:0, пенальті – 6:5).

«Динамо» стартувало в 1/16 фіналу. Там ще під керівництвом Олександра Шовковського «біло-сині» розібралися з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам півзахисника Піхальонка та вінгера Огундани. У наступній стадії кияни вибили «Шахтар» (2:1) з голами Ярмоленка та Герреро. У чвертьфіналі прийшла черга «Інгульця» з Петрова, а забиті м'ячі до свого активу записали ті ж Герреро та Піхальонок. Нарешті в півфіналі «Динамо» переграло чернівецьку «Буковину» (3:0) з дублем Пономаренка та голом вінгера Волошина.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

