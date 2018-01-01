«Динамо» збирається віддати Корзуна в оренду, щоб звільнити місце для Ротаня
- Сьогодні, 13:42
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Білорус в першій частині сезону не зміг закріпитися в основному складі команди
«Динамо» має намір віддати півзахисника Микиту Корзуна в оренду.
Зараз київський клуб підбирає для білоруського півзахисника підходящий варіант для відходу в оренду, повідомляє Pressball.by.
«Динамо» вирушило на тренувальний збір до Марбельї. Серед гравців, які поїхали на перший етап підготовки, імені Корзуна не виявилося.
Білорус в першій частині сезону не зміг закріпитися в основному складі команди з приходом на пост головного тренера Олександра Хацкевича. Він взяв участь в 13 поєдинках «Динамо» (6 - в основі).
До того ж кияни оголосили про підписання контракту з хавбеком Русланом Ротанем. Крім нього, в центрі півзахисту у «Динамо» є Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв.
Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо». Його трансфер обійшовся «біло-синім» в 700 тисяч євро.