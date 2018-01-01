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    «Динамо» збирається віддати Корзуна в оренду, щоб звільнити місце для Ротаня

    Білорус в першій частині сезону не зміг закріпитися в основному складі команди
    «Динамо» має намір віддати півзахисника Микиту Корзуна в оренду. Зараз київський клуб підбирає для білоруського півзахисника підходящий варіант для відходу в оренду, повідомляє Pressball.by. «Динамо» вирушило на тренувальний збір до Марбельї. Серед гравців, які поїхали на перший етап підготовки, імені Корзуна не
    • Сьогодні, 13:42
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    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо
    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо

    Білорус в першій частині сезону не зміг закріпитися в основному складі команди

    «Динамо» має намір віддати півзахисника Микиту Корзуна в оренду.

    Зараз київський клуб підбирає для білоруського півзахисника підходящий варіант для відходу в оренду, повідомляє Pressball.by.

    «Динамо» вирушило на тренувальний збір до Марбельї. Серед гравців, які поїхали на перший етап підготовки, імені Корзуна не виявилося.

    Білорус в першій частині сезону не зміг закріпитися в основному складі команди з приходом на пост головного тренера Олександра Хацкевича. Він взяв участь в 13 поєдинках «Динамо» (6 - в основі).

    До того ж кияни оголосили про підписання контракту з хавбеком Русланом Ротанем. Крім нього, в центрі півзахисту у «Динамо» є Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв.

    Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо». Його трансфер обійшовся «біло-синім» в 700 тисяч євро.

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