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    «Динамо» здобуло вольову перемогу над китайським клубом (відео)

    Кияни перемогли «Хебей Чайна Форчун»
    Відбувся третій контрольний матч «Динамо» на другому зимовому зборі в Іспанії. Кияни зіграли з представником китайської Суперліги «Хебей Чайна Форчун», тренером якого є відомий чилійський фахівець Мануель Пеллегріні, інформує сайт київського клубу. Кияни пропустили у середині першого тайму, і на перерву команди пішли за
    • Сьогодні, 20:30
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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Кияни перемогли «Хебей Чайна Форчун»

    Відбувся третій контрольний матч «Динамо» на другому зимовому зборі в Іспанії.

    Кияни зіграли з представником китайської Суперліги «Хебей Чайна Форчун», тренером якого є відомий чилійський фахівець Мануель Пеллегріні, інформує сайт київського клубу.

    Кияни пропустили у середині першого тайму, і на перерву команди пішли за рахунку 0:1.

    Натомість, у другій частині матчі, завдяки діям Віктора Циганкова, «Динамо» зуміло вирвати вольову перемогу.

    Гравець спочатку забив сам зі штрафного, а потім заробив пенальті, який реалізував Жуніор Мораес.

    Бойовий матч завершився з рахунком 2:1.

    Товариський матч з футболу

    «Динамо» (Київ) – «Хебей Чайна Форчун» (Китай) – 2:1 (0:1)

    Голи у «Динамо»: 1:1 – Циганков (58), 2:1 – Жуніор Мораес (84, пен)

    «Динамо»: Рудько. Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Пиварич, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко (Смирний, 90+1), Морозюк (Вербич, 71), Гонсалес (Циганков, 46), Бєсєдін (Жуніор Мораес, 64).

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