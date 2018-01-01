«Динамо» здобуло вольову перемогу над китайським клубом (відео)

Кияни перемогли «Хебей Чайна Форчун»

Відбувся третій контрольний матч «Динамо» на другому зимовому зборі в Іспанії. Кияни зіграли з представником китайської Суперліги «Хебей Чайна Форчун», тренером якого є відомий чилійський фахівець Мануель Пеллегріні, інформує сайт київського клубу. Кияни пропустили у середині першого тайму, і на перерву команди пішли за