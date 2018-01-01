«Динамо» здобуло вольову перемогу над китайським клубом (відео)
- Сьогодні, 20:30
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Кияни перемогли «Хебей Чайна Форчун»
Відбувся третій контрольний матч «Динамо» на другому зимовому зборі в Іспанії.
Кияни зіграли з представником китайської Суперліги «Хебей Чайна Форчун», тренером якого є відомий чилійський фахівець Мануель Пеллегріні, інформує сайт київського клубу.
Кияни пропустили у середині першого тайму, і на перерву команди пішли за рахунку 0:1.
Натомість, у другій частині матчі, завдяки діям Віктора Циганкова, «Динамо» зуміло вирвати вольову перемогу.
Гравець спочатку забив сам зі штрафного, а потім заробив пенальті, який реалізував Жуніор Мораес.
Бойовий матч завершився з рахунком 2:1.
Товариський матч з футболу
«Динамо» (Київ) – «Хебей Чайна Форчун» (Китай) – 2:1 (0:1)
Голи у «Динамо»: 1:1 – Циганков (58), 2:1 – Жуніор Мораес (84, пен)
«Динамо»: Рудько. Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Пиварич, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко (Смирний, 90+1), Морозюк (Вербич, 71), Гонсалес (Циганков, 46), Бєсєдін (Жуніор Мораес, 64).