«Динамо» зіграло в результативну нічию з «Естерсундом»

«Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині

«Динамо» провело спаринг з «Естурсундом», який завершився з рахунком 2:2. Черговий контрольний матч у рамках підготовки до другої частини сезону кияни провели проти «Естерсунда», не зумівши здобути перемогу. «Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині, коли гравець в дотик замкнув