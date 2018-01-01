«Динамо» зіграло в результативну нічию з «Естерсундом»
- Сьогодні, 20:36
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ФК Динамо. Фото: twitter.com/dynamokyiv
«Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині
«Динамо» провело спаринг з «Естурсундом», який завершився з рахунком 2:2.
Черговий контрольний матч у рамках підготовки до другої частини сезону кияни провели проти «Естерсунда», не зумівши здобути перемогу.
«Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині, коли гравець в дотик замкнув навіс Кенджери.
Потім команда Хацкевича пропустила двічі, але на старті другого тайму Мораес забив пенальті і встановив остаточний рахунок.
Товариський матч
«Динамо» - «Естерсунд» - 2:2
Голи: Морозюк(14), Мораєс (50пен.) – Ноур(31), Годдос(45)
Джерело: sportarena.com