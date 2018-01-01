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    «Динамо» зіграло в результативну нічию з «Естерсундом»

    «Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині
    «Динамо» провело спаринг з «Естурсундом», який завершився з рахунком 2:2. Черговий контрольний матч у рамках підготовки до другої частини сезону кияни провели проти «Естерсунда», не зумівши здобути перемогу. «Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині, коли гравець в дотик замкнув
    • Сьогодні, 20:36
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    ФК Динамо. Фото:&nbsp;<span>twitter.com/dynamokyiv</span>
    ФК Динамо. Фото: twitter.com/dynamokyiv

    «Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині

    «Динамо» провело спаринг з «Естурсундом», який завершився з рахунком 2:2.

    Черговий контрольний матч у рамках підготовки до другої частини сезону кияни провели проти «Естерсунда», не зумівши здобути перемогу.

    «Динамо» вийшло вперед силами Морозюка вже на 14-й хвилині, коли гравець в дотик замкнув навіс Кенджери.

    Потім команда Хацкевича пропустила двічі, але на старті другого тайму Мораес забив пенальті і встановив остаточний рахунок.

    Товариський матч

    «Динамо» - «Естерсунд» - 2:2

    Голи: Морозюк(14), Мораєс (50пен.) – Ноур(31), Годдос(45)

    Джерело: sportarena.com

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