«Динамо» змінить виробника своєї форми

«Динамо» змінить постачальника спортивної форми посередині поточного сезону

З нового сезону київський клуб розпочне співпрацю з компанією New Balance. Відповідно, роботу з adidas, з яким «Динамо» працювало 22 роки поспіль (з 1996 року), буде припинено. Треба зазначити, що New Balance — американська корпорація, що виробляє спортивний одяг і взуття. Сьогодні цей бренд співпрацює з «Ліверпулем»,



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Фото: ФК Динамо

«Динамо» змінить постачальника спортивної форми посередині поточного сезону

З нового сезону київський клуб розпочне співпрацю з компанією New Balance. Відповідно, роботу з adidas, з яким «Динамо» працювало 22 роки поспіль (з 1996 року), буде припинено.

Треба зазначити, що New Balance — американська корпорація, що виробляє спортивний одяг і взуття. Сьогодні цей бренд співпрацює з «Ліверпулем», «Севільєю», «Порту», «Селтіком», «Атлетіком» і рядом інших клубів.

Нагадаємо, що футболісти «Динамо» вже вийшли з відпустки і вирушили на перший збір до Іспанії.

Джерело: Динамоманія