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    «Динамо» змінить виробника своєї форми

    «Динамо» змінить постачальника спортивної форми посередині поточного сезону
    З нового сезону київський клуб розпочне співпрацю з компанією New Balance. Відповідно, роботу з adidas, з яким «Динамо» працювало 22 роки поспіль (з 1996 року), буде припинено. Треба зазначити, що New Balance — американська корпорація, що виробляє спортивний одяг і взуття. Сьогодні цей бренд співпрацює з «Ліверпулем»,
    • Сьогодні, 12:57
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    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    «Динамо» змінить постачальника спортивної форми посередині поточного сезону

    З нового сезону київський клуб розпочне співпрацю з компанією New Balance. Відповідно, роботу з adidas, з яким «Динамо» працювало 22 роки поспіль (з 1996 року), буде припинено.

    Треба зазначити, що New Balance — американська корпорація, що виробляє спортивний одяг і взуття. Сьогодні цей бренд співпрацює з «Ліверпулем», «Севільєю», «Порту», «Селтіком», «Атлетіком» і рядом інших клубів.

    Нагадаємо, що футболісти «Динамо» вже вийшли з відпустки і вирушили на перший збір до Іспанії.

    Джерело: Динамоманія

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