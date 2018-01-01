«Динамо» змінить виробника своєї форми
- Сьогодні, 12:57
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Фото: ФК Динамо
«Динамо» змінить постачальника спортивної форми посередині поточного сезону
З нового сезону київський клуб розпочне співпрацю з компанією New Balance. Відповідно, роботу з adidas, з яким «Динамо» працювало 22 роки поспіль (з 1996 року), буде припинено.
Треба зазначити, що New Balance — американська корпорація, що виробляє спортивний одяг і взуття. Сьогодні цей бренд співпрацює з «Ліверпулем», «Севільєю», «Порту», «Селтіком», «Атлетіком» і рядом інших клубів.
Нагадаємо, що футболісти «Динамо» вже вийшли з відпустки і вирушили на перший збір до Іспанії.
Джерело: Динамоманія