«Динамо» знаходить в пошуках центрального захисника
- Сьогодні, 19:25
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Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо
Взимку «Динамо» втратило захисника Домагоя ВідуТренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про можливе посилення команди перед стартом другої половини сезону.
За підсумками збору в Іспанії Хацкевич в коментарі YouTube каналу клубу розповів про ймовірне посилення складу: «По позиції центрального захисника ми працюємо. Думаю, що на наступному тижні буде якась ясність».
Раніше кияни підписали захисника Артема Шабанова, а також хавбеків Руслана Ротаня та Беньяміна Вербича.
Взимку «Динамо» втратило захисника Домагоя Віду, який на правах вільного агента перебрався в «Бешикташ», а також воротаря Максима Коваля - він на правах оренди перейшов в «Депортиво».
Не виключено, що клуб шукає центрального захисника з метою підстрахуватися через можливий відхід Євгена Хачеріді, чий контракт завершується наступного літа.