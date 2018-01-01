«Динамо» знаходить в пошуках центрального захисника

Взимку «Динамо» втратило захисника Домагоя Віду

Тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про можливе посилення команди перед стартом другої половини сезону. За підсумками збору в Іспанії Хацкевич в коментарі YouTube каналу клубу розповів про ймовірне посилення складу: «По позиції центрального захисника ми працюємо. Думаю, що на наступному тижні буде якась ясність».



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Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

Взимку «Динамо» втратило захисника Домагоя Віду

Тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про можливе посилення команди перед стартом другої половини сезону.

За підсумками збору в Іспанії Хацкевич в коментарі YouTube каналу клубу розповів про ймовірне посилення складу: «По позиції центрального захисника ми працюємо. Думаю, що на наступному тижні буде якась ясність».

Раніше кияни підписали захисника Артема Шабанова, а також хавбеків Руслана Ротаня та Беньяміна Вербича.

Взимку «Динамо» втратило захисника Домагоя Віду, який на правах вільного агента перебрався в «Бешикташ», а також воротаря Максима Коваля - він на правах оренди перейшов в «Депортиво».

Не виключено, що клуб шукає центрального захисника з метою підстрахуватися через можливий відхід Євгена Хачеріді, чий контракт завершується наступного літа.