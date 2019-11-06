  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дискваліфікація ближче: Росія не відповіла на 8 запитань WADA

    • Розсилка
    Допінг - Дискваліфікація ближче: Росія не відповіла на 8 запитань WADA
    Допінг
    Твіттер

    Російський спорт можуть відсторонити від двох наступних Олімпіад

    Росія не відповіла на 8 з 31-го запитання Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у ході розслідування фальсифікації даних московської лабораторії. Після виявлення фактів фальсифікації WADA зажадала пояснень від російської сторони до затвердження рішення про подальшу долю російського спорту.

    Про це повідомив з посиланням на джерела в WADA німецький журналіст Хайо Зеппельт, який зняв серію документальних фільмів про зловживання допінгом у російському спорті.

    Раніше повідомлялося, що через повторні випадки масового та систематичного використання допінгу і фальсифікації зразків російський спорт можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо та від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.  

    Читайте також: Побитому російському боксеру заборонили виходити в ринг
    спорт допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA Олімпіада-2020 Олімпіада-2022
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ