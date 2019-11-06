Дискваліфікація ближче: Росія не відповіла на 8 запитань WADA



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Російський спорт можуть відсторонити від двох наступних Олімпіад

Росія не відповіла на 8 з 31-го запитання Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у ході розслідування фальсифікації даних московської лабораторії. Після виявлення фактів фальсифікації WADA зажадала пояснень від російської сторони до затвердження рішення про подальшу долю російського спорту.

Про це повідомив з посиланням на джерела в WADA німецький журналіст Хайо Зеппельт, який зняв серію документальних фільмів про зловживання допінгом у російському спорті.

Раніше повідомлялося, що через повторні випадки масового та систематичного використання допінгу і фальсифікації зразків російський спорт можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо та від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

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