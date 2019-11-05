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    Побитому російському боксеру заборонили виходити в ринг

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    Сєргєй Ковальов - Побитому російському боксеру заборонили виходити в ринг
    Сєргєй Ковальов
    SB

    Лікарі заборонили Сєргєю Ковальову битися до січня 2020 року

    Атлетична комісія штату Невада заборонила російському боксеру Сєргєю Ковальову виходити в ринг до 2 січня 2020 року.

    Також лікарі рекомендували Ковальову до 16 грудня обмежитися безконтактними тренуваннями, інформує Р-Спорт.

    Нагадаємо, Ковальов програв жорстоким нокаутом у 11 раунді в титульному бою мексиканцю Саулю Альваресу.

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    Менеджмент Ковальова повідомляє, що наразі боксер не планує завершувати кар’єру.

    бокс Сєрґєй Ковальов
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