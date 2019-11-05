Побитому російському боксеру заборонили виходити в ринг
Сєргєй Ковальов
SB
Лікарі заборонили Сєргєю Ковальову битися до січня 2020 року
Атлетична комісія штату Невада заборонила російському боксеру Сєргєю Ковальову виходити в ринг до 2 січня 2020 року.
Також лікарі рекомендували Ковальову до 16 грудня обмежитися безконтактними тренуваннями, інформує Р-Спорт.
Нагадаємо, Ковальов програв жорстоким нокаутом у 11 раунді в титульному бою мексиканцю Саулю Альваресу.
Менеджмент Ковальова повідомляє, що наразі боксер не планує завершувати кар’єру.