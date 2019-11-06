Дискваліфікованим за допінг російським спортсменам готують жорстоке покарання
Порушників антидопінгових правил не допускатимуть на державні посади
Міністр спорту РФ Павєл Колобков повідомив на Всесвітній антидопінговій конференції про наміри внести зміни в законодавство з метою заборони дискваліфікованим за допінг спортсменам та тренерам посідати державні посади, інформує Р-Спорт.
Напередодні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав карати за порушення антидопінгових правил не лише спортсменів, а всіх задіяних у злочинних схемах елементів.
Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зажадало від Росії пояснень щодо масових фальсифікацій тестів у московській лабораторії вже після викриття та покарання за систематичне використання допінгу. Тепер росіянам загрожує відсторонення від участі в літній Олімпіаді-2020 та зимовій 2022 року.