Дискваліфікованим за допінг російським спортсменам готують жорстоке покарання



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Порушників антидопінгових правил не допускатимуть на державні посади

Міністр спорту РФ Павєл Колобков повідомив на Всесвітній антидопінговій конференції про наміри внести зміни в законодавство з метою заборони дискваліфікованим за допінг спортсменам та тренерам посідати державні посади, інформує Р-Спорт.

Напередодні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав карати за порушення антидопінгових правил не лише спортсменів, а всіх задіяних у злочинних схемах елементів.

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зажадало від Росії пояснень щодо масових фальсифікацій тестів у московській лабораторії вже після викриття та покарання за систематичне використання допінгу. Тепер росіянам загрожує відсторонення від участі в літній Олімпіаді-2020 та зимовій 2022 року.