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    Дівоча кадетська збірна України займає друге місце у європейській юнацькій баскетбольній лізі

    У другому турі українки виграли чотири матчі, а в одному зазнали поразки
    Молодша кадетська збірна України (дівчата U-15) провела п’ять матчів у Талліні у другому турі європейської юнацької баскетбольної ліги. Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, склад збірної України був наступним: Олександра Семенчук – ДЮСШ-3, Київ; Валерія Казанцева – ДЮСШ-3, Київ; Анастасія Кулик –
    • Сьогодні, 09:29
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    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    У другому турі українки виграли чотири матчі, а в одному зазнали поразки

    Молодша кадетська збірна України (дівчата U-15) провела п’ять матчів у Талліні у другому турі європейської юнацької баскетбольної ліги.

    Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, склад збірної України був наступним:

    Олександра Семенчук – ДЮСШ-3, Київ;
    Валерія Казанцева – ДЮСШ-3, Київ;
    Анастасія Кулик – ДЮСШ-3, Київ;
    Олена Диба – ДЮСШ-3, Київ;
    Анастасія Артюх – ДЮСШ-3, Київ;
    Даяна Горбач – ДЮСШ-3, Київ;
    Яна Катеринчик – ОСДЮСШОР, Рівне;
    Катерина Ящук – ОСДЮСШОР, Рівне;
    Вікторія Єфімова – ОСДЮСШОР, Рівне;
    Олександра Іванова – ОСДЮСШОР, Рівне;
    Альбіна Петленко – ДЮСШ, м. Харків;
    Кіра Ляшенко – ДЮСШ, м. Харків;
    Людмила Волнянська – СДЮСШОР-5, Дніпро;
    Дар’я Кононученко – ДЮСШ, Бердичів;
    Катерина Ткаченко – СДЮСШОР-2, Одеса.

    Головний тренер – Ірина Нагорна. Тренер – Лариса Єщенко.

    Результати виступів жіночої збірної України U-15 в Естонії:

    Спортшкола І. Міглінієкса (Ікшкілє, Латвія) – Україна U-15 – 43:67

    Україна U-15 – «Спарта» (Відноє, Росія) – 32:53

    «Тукумс» (Латвія) – Україна U-15 – 28:65

    Україна U-15 – Калєв (Таллінн, Естонія) – 46:23

    Україна U-15 – Вища школа «Баскетлаб» – (Рим, Італія) 55:51

    Після двох турів EYBL збірна України U-15 ділить другу сходинку з італійським «Баскетлаб». Лідирує російська «Спарта».

    Третій тур відбудеться 22-25 лютого у Юрмалі.

    Збірна України баскетбол
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