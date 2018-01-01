Дівоча кадетська збірна України займає друге місце у європейській юнацькій баскетбольній лізі
- Сьогодні, 09:29
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Розсилка
У другому турі українки виграли чотири матчі, а в одному зазнали поразки
Молодша кадетська збірна України (дівчата U-15) провела п’ять матчів у Талліні у другому турі європейської юнацької баскетбольної ліги.
Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, склад збірної України був наступним:
Олександра Семенчук – ДЮСШ-3, Київ;
Валерія Казанцева – ДЮСШ-3, Київ;
Анастасія Кулик – ДЮСШ-3, Київ;
Олена Диба – ДЮСШ-3, Київ;
Анастасія Артюх – ДЮСШ-3, Київ;
Даяна Горбач – ДЮСШ-3, Київ;
Яна Катеринчик – ОСДЮСШОР, Рівне;
Катерина Ящук – ОСДЮСШОР, Рівне;
Вікторія Єфімова – ОСДЮСШОР, Рівне;
Олександра Іванова – ОСДЮСШОР, Рівне;
Альбіна Петленко – ДЮСШ, м. Харків;
Кіра Ляшенко – ДЮСШ, м. Харків;
Людмила Волнянська – СДЮСШОР-5, Дніпро;
Дар’я Кононученко – ДЮСШ, Бердичів;
Катерина Ткаченко – СДЮСШОР-2, Одеса.
Головний тренер – Ірина Нагорна. Тренер – Лариса Єщенко.
Результати виступів жіночої збірної України U-15 в Естонії:
Спортшкола І. Міглінієкса (Ікшкілє, Латвія) – Україна U-15 – 43:67
Україна U-15 – «Спарта» (Відноє, Росія) – 32:53
«Тукумс» (Латвія) – Україна U-15 – 28:65
Україна U-15 – Калєв (Таллінн, Естонія) – 46:23
Україна U-15 – Вища школа «Баскетлаб» – (Рим, Італія) 55:51
Після двох турів EYBL збірна України U-15 ділить другу сходинку з італійським «Баскетлаб». Лідирує російська «Спарта».
Третій тур відбудеться 22-25 лютого у Юрмалі.