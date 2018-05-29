«Дніпро-1» оголосив про підписання контракту із півзахисником «Зірки»

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Ігор Загальський

У минулому сезоні півзахисник провів 28 ігор у чемпіонаті України

«Дніпро-1» на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім гравцем «Зірки» Ігорем Загальським.

Про деталі угоди не повідомляється.

Уродженець Кропивницького в сезонах 2009/10 і 2010/11 виступав за дубль «Дніпра», але за основою склад не провів жодного матчу.

З 2012 року Загальский захищав кольори «Зірки», з якою за підсумками нинішнього сезону вилетів у Першу лігу.

У минулому сезоні півзахисник провів 28 ігор у чемпіонаті України, відзначившись двома голами і одним асистом.