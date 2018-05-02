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    «Дніпро-1» вийшов в першу лігу України

    З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття»
    «Дніпро-1» переміг «Таврію» і забезпечив вихід у першу лігу за п'ять турів до кінця сезону. Відрив від «Енергії», яка йде на третьому місці, складає 18 очок. З другого місця групи «Б» в першу лігу, швидше за все, вийде «Металіст-1925». Харків'яни випереджають «Енергію» на 12
    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка
    Дніпро-1
    Дніпро-1

    З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття»

    «Дніпро-1» переміг «Таврію» і забезпечив вихід у першу лігу за п'ять турів до кінця сезону.

    Відрив від «Енергії», яка йде на третьому місці, складає 18 очок.

    З другого місця групи «Б» в першу лігу, швидше за все, вийде «Металіст-1925».

    Харків'яни випереджають «Енергію» на 12 очок.

    З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття».

    Як відомо, «Дніпро-1» сенсаційно пробився у півфінал Кубка України, де розгромно програв «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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