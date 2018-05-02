«Дніпро-1» вийшов в першу лігу України
- Сьогодні, 19:49
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Дніпро-1
З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття»
«Дніпро-1» переміг «Таврію» і забезпечив вихід у першу лігу за п'ять турів до кінця сезону.
Відрив від «Енергії», яка йде на третьому місці, складає 18 очок.
З другого місця групи «Б» в першу лігу, швидше за все, вийде «Металіст-1925».
Харків'яни випереджають «Енергію» на 12 очок.
З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття».
Як відомо, «Дніпро-1» сенсаційно пробився у півфінал Кубка України, де розгромно програв «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com