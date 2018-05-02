«Дніпро-1» вийшов в першу лігу України

З групи «А» вже точно підвищилися в класі «Агробізнес» і «Прикарпаття»

«Дніпро-1» переміг «Таврію» і забезпечив вихід у першу лігу за п'ять турів до кінця сезону. Відрив від «Енергії», яка йде на третьому місці, складає 18 очок. З другого місця групи «Б» в першу лігу, швидше за все, вийде «Металіст-1925». Харків'яни випереджають «Енергію» на 12