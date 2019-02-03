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    «Дніпро» здобув неймовірну вольову перемогу в баскетбольній Суперлізі

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    В додатковий час дніпряни дотиснули суперника - «Дніпро» здобув неймовірну вольову перемогу в баскетбольній Суперлізі
    В додатковий час дніпряни дотиснули суперника
    ФБУ

    «Черкаські Мавпи» розгубили перевагу в 19 очок

    Зустріч чинного володаря Кубка та чемпіона у Дніпрі стала окрасою ігрового тижня. Хоча і команди перебувають практично на різних полюсах турнірної таблиці, глядачі стали свідками безкомпромісної боротьби впродовж усього ігрового часу. Найцікавішою стала остання чверть: спершу «Дніпро» відпустив «Черкаських Мавп» на відстань 19 очок, а потім здійснив неймовірний камбек, перевівши гру в овертайм.  В додатковий час дніпряни дотиснули суперника та здобули третю перемогу в сезоні над черкасцями.

    «Дніпро» – «Черкаські Мавпи» – 97:82 (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

    Наступний матч «Дніпро» зіграє в середу, 6 лютого, проти «Політехніка», а наступного дня «Черкаські Мавпи» вдома приймають «Київ-Баскет» .

    Турнірне становище: «Хімік» - 36 очок (21 матч), «Дніпро» - 35 (21), «Запоріжжя» - 34 (21), «Київ-Баскет» - 32 (20), «Миколаїв» - 27 (18), «Одеса» - 26 (19), «Політехнік» - 25 (21), «Черкаські Мавпи» - 22 (17).

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