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    До кваліфікації Євро-2019 збірна України U-18 проведе три збори

    Aінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії
    У жовтні поточного року (10—16-го числа) юнацька збірна України (U-18) гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019. В юнацької збірної України (футболісти 2000 року народження) найближчий етап підготовки відбудеться в березні. Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію синьо-жовтим склали Албанія (господар турніру), Словаччина
    • Сьогодні, 17:53
    • Розсилка
    Збірна України U-18
    Збірна України U-18

    Aінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії

    У жовтні поточного року (10—16-го числа) юнацька збірна України (U-18) гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019.

    В юнацької збірної України (футболісти 2000 року народження) найближчий етап підготовки відбудеться в березні.

    Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію синьо-жовтим склали Албанія (господар турніру), Словаччина та Норвегія. До еліт-раунду вийдуть дві найкращі збірні групи.

    Матчі другої стадії змагань проходитимуть навесні наступного року, а фінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії.

    У рамках підготовки до кваліфікаційних поєдинків синьо-жовті зберуться тричі. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

    Перший збір відбуватиметься із 17-го по 24 березня, і під час нього українці зіграють два товариські матчі з Австрією на виїзді (20-го і 23-го числа).

    Потім у команди заплановано участь у двох турнірах. Кубок Словаччини відбуватиметься із 6-го по 12 травня, а Кубок федерації в Латвії розігруватиметься із 4-го по 10 вересня.

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