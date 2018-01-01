До кваліфікації Євро-2019 збірна України U-18 проведе три збори

Aінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії

У жовтні поточного року (10—16-го числа) юнацька збірна України (U-18) гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019. В юнацької збірної України (футболісти 2000 року народження) найближчий етап підготовки відбудеться в березні. Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію синьо-жовтим склали Албанія (господар турніру), Словаччина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України U-18

Aінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії

У жовтні поточного року (10—16-го числа) юнацька збірна України (U-18) гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019.

В юнацької збірної України (футболісти 2000 року народження) найближчий етап підготовки відбудеться в березні.

Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію синьо-жовтим склали Албанія (господар турніру), Словаччина та Норвегія. До еліт-раунду вийдуть дві найкращі збірні групи.

Матчі другої стадії змагань проходитимуть навесні наступного року, а фінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії.

У рамках підготовки до кваліфікаційних поєдинків синьо-жовті зберуться тричі. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Перший збір відбуватиметься із 17-го по 24 березня, і під час нього українці зіграють два товариські матчі з Австрією на виїзді (20-го і 23-го числа).

Потім у команди заплановано участь у двох турнірах. Кубок Словаччини відбуватиметься із 6-го по 12 травня, а Кубок федерації в Латвії розігруватиметься із 4-го по 10 вересня.