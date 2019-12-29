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    До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото

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    <p>Гуцульська команда. 14.02.1935 р.</p> - До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото

    Гуцульська команда. 14.02.1935 р.

    В Карпатах були професійні траси, де проходили міжнародні змагання

    Унікальні фота з історії українського лижного спорту з’явилися у мережі – польські архіви з життя Ворохти, протягом 1931-1939 років виклав на своїй сторінці у Facebook Oleksandr Romazan.

    На унікальних світлинах можна побачити будівництво лижних трамплінів, міжнародні лижні змагання з різних дисциплін і навіть прототип сучасного біатлону - патрульний біг. Цікаво, що з іноземними командами змагаються господарі змагань – збірна Гуцульщини, вбрана у вишиванки. 

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    Ворохта. Лижний трамплін. 1938 рік.
    Ворохта. 1935 рік. Місцеві люди спостерігають за перебігом змагань у стрибках з трампліна.
    Ворохта. Будівництво гори розбігу великого трампліна, грудень 1931 року.
    До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото
    Ворохта. Лижний трамплін. 1936 рік.
    Ворохта. Учасники змагань, лютий 1935 р.
    Ворохта. Стрибає переможець змагань Jan Bochenek. 16 lutego 1936 r.
    Станіслав Ланкош, володар третього місця , виконує стрибок. 02/17/1935.
    До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото
    Гуцульська команда. 14.02.1935 р
    Ворохта. На вогневому рубежі, лютий 1936 року
    До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото
    До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото
    Команда гуцулів (патрульний біг) на старті змагань в оточенні представників військової та цивільної влад. 1934 рік

    Тож як бачимо, майже 90 років тому лижний спорт був невід'ємною частиною повсякденного життя Карпат.

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