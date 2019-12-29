До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото



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Гуцульська команда. 14.02.1935 р.

В Карпатах були професійні траси, де проходили міжнародні змагання

Унікальні фота з історії українського лижного спорту з’явилися у мережі – польські архіви з життя Ворохти, протягом 1931-1939 років виклав на своїй сторінці у Facebook Oleksandr Romazan.

На унікальних світлинах можна побачити будівництво лижних трамплінів, міжнародні лижні змагання з різних дисциплін і навіть прототип сучасного біатлону - патрульний біг. Цікаво, що з іноземними командами змагаються господарі змагань – збірна Гуцульщини, вбрана у вишиванки.

Тож як бачимо, майже 90 років тому лижний спорт був невід'ємною частиною повсякденного життя Карпат.