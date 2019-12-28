Українці Меркушина і Підручний стали другими в Різдвяній гонці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тернополяни Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний дебютували в Різдвяній гонці Обозреватель

Дебютанти найпопулярніших виставкових перегонів у біатлоні програли тільки норвежцям

Український дует Анастасія Меркушина/Дмитро Підручний став другим у Різдвяній гонці в Ґельзенкірхені (Німеччина).

Наш дует був третім за підсумками першої частини змагань, мас-старту і покращив цю позицію в гонці переслідування. Правда, не все складалося гладко і в пасьюті тернополяни відкочувалися й на шосте місце. Проте врешті ідеальна стрільба Анастасії і Дмитра на заключних етапах повернула команду в трійку. А на заключному кілометрі Підручний швидкістю випередив німця Філіпа Наврата і приніс нашій команді, яка припустилася трьох промахів, друге місце.

Українці біатлоністи програли тільки норвежцям Марте Ольсбю-Ройзеланд і Ветле Крістіансену, які з двома неточними пострілами принесли своїй країні шосту в історії і першу з 2006 року звитягу Різдвяної гонки.

Третіми з п’ятьма промахами стали французи Анаїс Бескон і Антонен Ґіґонна. При цьому Ґіґонна на фінішному колі випередив швидкістю німця Наврата і тим самим залишив пару, за яку також бігла велика Лаура Дальмайєр, поза п’єдесталом. Для 26-річної дворазової олімпійської чемпіонки це – прощальна гонка в кар’єрі.

Це четвертий в українській історії подіум Різдвяних гонок. До того перемогами відзначалися Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля (в 2007-му) та Валентина Семеренко і Сергій Семенов (у 2014-му), а Олена Підгрушна в парі з Дериземлею була третьою.