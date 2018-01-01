До табору національної збірної України тренери викликали 22 хокеїстів

Хокейна збірна України проведе збори у Броварах

З 12 по 17 лютого на базі льодової арени «Термінал» у місті Броварах відбудеться навчально-тренувальний збір національної збірної команди України з хокею. Команда Олександра Савицького проведе сім тренувальних днів у форматі дворазових льодових занять (виключенням буде перший день навчально-тренувального збору, коли команда збереться у



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Олександр Савицький. Фото ФХУ

Хокейна збірна України проведе збори у Броварах

З 12 по 17 лютого на базі льодової арени «Термінал» у місті Броварах відбудеться навчально-тренувальний збір національної збірної команди України з хокею.

Команда Олександра Савицького проведе сім тренувальних днів у форматі дворазових льодових занять (виключенням буде перший день навчально-тренувального збору, коли команда збереться у Броварах).

Тренування на льоду відбуватимуться вранці та ввечері, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

В той же час у четвер та суботу команда проведе двосторонні матчі.

Планом підготовки команди передбачалася участь у міжнародному турнірі у Латвії, втім організатори змагання в останній момент змінили свої плани, запросивши збірну клубів шведської ліги.

У навчально-тренувальному зборі братимуть участь 22 хокеїсти. 21 спортсмен вже прибув до місця проведення заходу. Останнім до команди приєднається нападник ХК «Кременчук» Антон Рубан.

Загалом список учасників навчально-тренувального збору матиме такий вигляд:

воротарі: Сергій Люльчук («Білий Барс»), Віталій Власенко (ХК «Кременчук»);

захисники: Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Станіслав Ординський (всі – «Донбас»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчук»), Олександр Боєвих («Галицькі Леви»), Михайло-Максим Ядловський («Білий Барс»), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва – без клубу);

нападники: Сергій Алексанян-Петрович, Антон Бойков, Тимур Гриценко, Севастьян Карпенко, Антон Рубан, Дмитро Чернишенко (всі – ХК «Кременчук»), Андрій Денискін, Іван Савченко (обидва – «Донбас»), Руслан Ромащенко, Євген Тимченко (обидва – «Білий Барс»), Володимир Чердак (МХК «Динамо»), Олег Шафаренко (без клубу).

Головний тренер: Олександр Савицький. Тренер: Павло Міхонік.