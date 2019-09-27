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    Україна визначилася зі складом на змішану естафету легкоатлетичного чемпіонату світу

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    Катерина Климюк довела своє право стартувати в змішаній естафеті - Україна визначилася зі складом на змішану естафету легкоатлетичного чемпіонату світу
    Катерина Климюк довела своє право стартувати в змішаній естафеті
    Instagram Катерини Климюк

    У принципі, сюрпризів не трапилося

    Сьогодні у Досі (Катар) відбулася передстартова розминка естафетної збірної України, перед кваліфікацією змішаної естафети 4х400 м, яка відбудеться на чемпіонаті світу завтра, 28 вересня.

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    За результатами тренування був остаточно затверджений склад команди. За інформацією старшого тренера збірної України зі спринту Костянтина Рурака, мікст-естафету наша команда бігтиме в наступному складі та порядку: Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Олексій Поздняков. Дмитра Бікулова та Анастасію Бризгіну тренери залишили в резерві.

    Початок кваліфікації завтра о 20:00. Україна виступає у першому забігу разом з командами Бахрейну, Франції, Чехії, США, Ямайки, Великобританії та Канади.

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    Джерело: Запорізький спорт

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    легка атлетика Данило Даниленко Тетяна Мельник Олексій Поздняков Катерина Климюк Анастасія Бризгіна Костянтин Рурак Дмитро Бікулов
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