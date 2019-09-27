Україна визначилася зі складом на змішану естафету легкоатлетичного чемпіонату світу



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Катерина Климюк довела своє право стартувати в змішаній естафеті Instagram Катерини Климюк

У принципі, сюрпризів не трапилося

Сьогодні у Досі (Катар) відбулася передстартова розминка естафетної збірної України, перед кваліфікацією змішаної естафети 4х400 м, яка відбудеться на чемпіонаті світу завтра, 28 вересня.

За результатами тренування був остаточно затверджений склад команди. За інформацією старшого тренера збірної України зі спринту Костянтина Рурака, мікст-естафету наша команда бігтиме в наступному складі та порядку: Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Олексій Поздняков. Дмитра Бікулова та Анастасію Бризгіну тренери залишили в резерві.

Початок кваліфікації завтра о 20:00. Україна виступає у першому забігу разом з командами Бахрейну, Франції, Чехії, США, Ямайки, Великобританії та Канади.

Джерело: Запорізький спорт