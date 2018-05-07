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    Долгополов опустився на 57-е місце в рейтингу ATP

    Стаховський та Марченко також втратили позиції
    У понеділок, 7-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP). На жаль, українські тенісисти продовжують втрачати позиції. Олександр Долгополов опустився з 56-го на 57-е місце. Українець знявся з четвертого Masters в сезоні і не виступив на турнірі в Мадриді через травму. Одну позицію втратив і Сергій Стаховський. На
    • Сьогодні, 12:35
    • Розсилка
    Олександр Долгополов
    Олександр Долгополов

    Стаховський та Марченко також втратили позиції

    У понеділок, 7-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

    На жаль, українські тенісисти продовжують втрачати позиції.

    Олександр Долгополов опустився з 56-го на 57-е місце.

    Українець знявся з четвертого Masters в сезоні і не виступив на турнірі в Мадриді через травму.

    Одну позицію втратив і Сергій Стаховський.

    На 13-ть сходинок опустився Ілля Марченко, який продовжує відновлюватися після травми.

    Рейтинг ATP станом на 7 травня

    (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 8770
    2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
    3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5195
    4 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 4950
    5 (4) Марін Чілич (Хорватія) - 4780
    6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4470
    7 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
    8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3345
    9 (9) Джон Ізнер (США) - 3125
    10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 3020
    ...
    57 (56) Олександр Долгополов (Україна) - 966
    127 (126) Сергій Стаховський (Україна) - 445
    271 (258) Ілля Марченко (Україна) - 196

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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