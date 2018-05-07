Долгополов опустився на 57-е місце в рейтингу ATP
- Сьогодні, 12:35
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Розсилка
Стаховський та Марченко також втратили позиції
У понеділок, 7-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).
На жаль, українські тенісисти продовжують втрачати позиції.
Олександр Долгополов опустився з 56-го на 57-е місце.
Українець знявся з четвертого Masters в сезоні і не виступив на турнірі в Мадриді через травму.
Одну позицію втратив і Сергій Стаховський.
На 13-ть сходинок опустився Ілля Марченко, який продовжує відновлюватися після травми.
Рейтинг ATP станом на 7 травня
(1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 8770
2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5195
4 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 4950
5 (4) Марін Чілич (Хорватія) - 4780
6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4470
7 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3345
9 (9) Джон Ізнер (США) - 3125
10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 3020
...
57 (56) Олександр Долгополов (Україна) - 966
127 (126) Сергій Стаховський (Україна) - 445
271 (258) Ілля Марченко (Україна) - 196