Долгополов опустився на 57-е місце в рейтингу ATP

Стаховський та Марченко також втратили позиції

У понеділок, 7-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP). На жаль, українські тенісисти продовжують втрачати позиції. Олександр Долгополов опустився з 56-го на 57-е місце. Українець знявся з четвертого Masters в сезоні і не виступив на турнірі в Мадриді через травму. Одну позицію втратив і Сергій Стаховський. На



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Олександр Долгополов

Стаховський та Марченко також втратили позиції

У понеділок, 7-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

На жаль, українські тенісисти продовжують втрачати позиції.

Олександр Долгополов опустився з 56-го на 57-е місце.

Українець знявся з четвертого Masters в сезоні і не виступив на турнірі в Мадриді через травму.

Одну позицію втратив і Сергій Стаховський.

На 13-ть сходинок опустився Ілля Марченко, який продовжує відновлюватися після травми.

Рейтинг ATP станом на 7 травня

(1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 8770

2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670

3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5195

4 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 4950

5 (4) Марін Чілич (Хорватія) - 4780

6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4470

7 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545

8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3345

9 (9) Джон Ізнер (США) - 3125

10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 3020

...

57 (56) Олександр Долгополов (Україна) - 966

127 (126) Сергій Стаховський (Україна) - 445

271 (258) Ілля Марченко (Україна) - 196