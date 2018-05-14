Долгополов знову повернувся на 54-й рядок рейтингу ATP
- Сьогодні, 12:55
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Розсилка
У свою чергу Стаховський втратив ще три позиції
У понеділок, 14-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов знову повернувся на 54-й рядок рейтингу.
У свою чергу Сергій Стаховський втратив три позиції, а Ілля Марченко - одну.
Рейтинг ATP станом на 14 травня
1 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
2 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7950
3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6015
4 (4) Григор Димитров (Болгарія) - 4870
5 (5) Марін Чілич (Хорватія) - 4770
6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4540
7 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3660
8 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
9 (9) Джон Ізнер (США) - 3305
10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 2930
...
54 (57) Олександр Долгополов (Україна) - 966
130 (127) Сергій Стаховський (Україна) - 435
272 (271) Ілля Марченко (Україна) - 196