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    Долгополов знову повернувся на 54-й рядок рейтингу ATP

    • Сьогодні, 12:55
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    Олександр Долгополов
    Олександр Долгополов

    У свою чергу Стаховський втратив ще три позиції

    У понеділок, 14-го травня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

    Найкращий тенісист України Олександр Долгополов знову повернувся на 54-й рядок рейтингу.

    У свою чергу Сергій Стаховський втратив три позиції, а Ілля Марченко - одну.

    Рейтинг ATP станом на 14 травня

    1 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
    2 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7950
    3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6015
    4 (4) Григор Димитров (Болгарія) - 4870
    5 (5) Марін Чілич (Хорватія) - 4770
    6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4540
    7 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3660
    8 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
    9 (9) Джон Ізнер (США) - 3305
    10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 2930
    ...
    54 (57) Олександр Долгополов (Україна) - 966
    130 (127) Сергій Стаховський (Україна) - 435
    272 (271) Ілля Марченко (Україна) - 196

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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