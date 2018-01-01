Українська хокейна ліга. «Донбас» не залишив шансів «Вовкам»

У ворота броварської команди влетіло 15 шайб

У вівторок, 23 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Так, лідер чемпіонату «Донбас» здобув розгромну перемогу над броварськими «Вовками». У ворота аутсайдера чемпіонату було закинуту 15 шайб. У свою чергу для «Донбасу» ця перемога стала 30-ю поспіль, інформує прес-служба



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Фото: ХК Донбас

У ворота броварської команди влетіло 15 шайб

У вівторок, 23 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату української хокейної ліги.

Так, лідер чемпіонату «Донбас» здобув розгромну перемогу над броварськими «Вовками».

У ворота аутсайдера чемпіонату було закинуту 15 шайб.

У свою чергу для «Донбасу» ця перемога стала 30-ю поспіль, інформує прес-служба донецького клубу.

Початок поєдинку пройшов під диктовку номінальних гостей, проте до певного часу команда Рафаїла Умярова здорово грала «другим номером», проте в середині періоду Микита Коваленко через ворота двічі вивів партнерів на ударну позицію, і донеччани впевнено повели в рахунку.

Набагато більш насиченою на голи видалася друга двадцятихвилинка: в цілому донеччани сім разів розписалися в воротах Микити Гордюшина і Сергія Безорчука, причому Андрій Денискін оформив перший дубль у складі нової команди.

Крім Андрія голи на свій рахунок записали захисники Олександр Александров і Олександр Влад, а також нападники Сергій Кузьмик, Ярослав Свищев і також оформив дубль Віталій Лялька.

У самому ж початку заключного відрізка гри відбувся справжній гольовий вибух - спочатку Микита Коваленко (двічі), Ярослав Свищев і Владислав Луговий довели перевагу «Донбасу» до 13 шайб, а потім Соломон Шапіро сквитав одну шайбу - і все це менш ніж за чотири хвилини.

А ще через чотири хвилини Руслан Забулонов зміг ще раз пробити Максима Дуве. Після цього обидві команди надовго взяли гольову паузу, яку за п'ять хвилин до фінальної сирени порушив Денис Мостовий, який потужним кидком пробив кіпера «Волков». Крапку ж у матчі потужним кидком від синьої лінії поставив Віталій Лялька.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Вовки» - «Донбас» 2:15 (0:2, 0:7, 2:6)