«Донбас» розгромив «Динамо» і став переможцем регулярного чемпіонату України
- Сьогодні, 10:39
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Донеччани стали недосяжними для переслідувачів у турнірній таблиці Української хокейної ліги
34-й тур Української хокейної ліги стартував у Харкові матчем між місцевим МХК «Динамо» та донецьким «Донбасом»
Дати бій лідеру поточного чемпіонату «синьо-білим» не вдалося, інформує офіційний сайт УХЛ.
Гравці «Донбасу» вирішили відразу показати противнику, що мають намір вивезти з Харкова три очки.
Після першого періоду «Динамо» програвало 0:2, а от за другу половину другої 20-хвилинки гості закинули у ворота «динамівців» аж шість шайб.
Після цієї перемоги «Донбасу» «Білий Барс», що займає другу позицію у турнірній таблиці, втратив навіть теоретичні шанси посісти перше місце у регулярному чемпіонаті.
Таким чином, донеччани стали переможцями «регул ярки» другого чемпіонату Української хокейної ліги.
Українська хокейна ліга
Матч 34-го туру
МХК «Динамо» - «Донбас» - 1:8 (0:2; 0:6; 1:0)
0:1 Захаров (Ігнатенко, Костіков), 1:00. 0:2 Захаров (Костіков, Лялька), 18:00. 0:3 Савченко (Матвієнко - більш.), 20:32. 0:4 Лялька (Костіов), 25:10. 0:5 Лялька (Ігнатенко - більш.), 27:55. 0:6 Свищев (Ворона, Кузьмик), 29:49. 0:7 Захаров (Лялька), 31:42. 0:8 Денискін, 36:24. 1:8 Чердак (Піддубний - більш.), 45:46.